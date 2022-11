Brüggemann enttäuscht über Abwahlantrag Hertha-Aufsichtsratschef Klaus Brüggemann hat sich enttäuscht über die Stellung eines Abwahlantrages gegen ihn auf der Mitgliederversammlung der Berliner am ... dpa

ARCHIV - Die Eckfahne mit dem Hertha-Logo. a/Archiv Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp

Berlin -Hertha-Aufsichtsratschef Klaus Brüggemann hat sich enttäuscht über die Stellung eines Abwahlantrages gegen ihn auf der Mitgliederversammlung der Berliner am 13. November gezeigt. „Ich bin irritiert und traurig, dass Abwahlanträge nun, ohne wirklich sachlich haltbare Gründe, genutzt werden, um wieder Unruhe in den Verein zu bringen“, sagte Brüggemann der „Bild“-Zeitung am Freitag. „Letztendlich wäre es für die Außenwirkung besser gewesen, wenn der Antrag erst gar nicht gestellt oder im Sinne des Vereins, zurückgenommen worden wäre. Ich hätte mich den Kritikern gerne außerhalb der Mitgliederversammlung für ein Gespräch zur Verfügung gestellt“, sagte er.