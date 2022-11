Bucks kassieren erste Niederlage - Curry verbucht 47 Punkte

Atlanta -Die Milwaukee Bucks haben als letztes Team der NBA ihre erste Saisonniederlage kassiert. Gegen die Atlanta Hawks gab es für die Mannschaft um Giannis Antetokounmpo ein 98:117 und damit die erste Pleite nach neun Siegen in Serie.

Weil die Cleveland Cavaliers beim 117:119 gegen die Los Angeles Clippers aber den Sieg in den letzten Sekunden noch aus der Hand gaben, sind die Bucks weiterhin das beste Team der Liga. Die Cavaliers stehen nun bei acht Siegen und zwei Niederlagen.

Politisches Zeichen

Am Mammut-Spieltag der besten Basketball-Liga der Welt kamen einen Tag vor den Zwischenwahlen in den USA alle 30 Mannschaften zum Einsatz. Am Wahltag selbst gibt es dafür keine NBA-Spiele. Viele Profis trugen T-Shirts mit der Botschaft „Vote“ („Wählt“).

Von den deutschen Profis verbuchten Maxi Kleber beim 96:94 der Dallas Mavericks gegen die Brooklyn Nets und Isaiah Hartenstein beim 120:107 der New York Knicks gegen die Minnesota Timberwolves Siege. Nationalspieler Franz Wagner kassierte mit den Orlando Magic dagegen ein 127:134 gegen die Houston Rockets.

Spieler des Tages war Stephen Curry, der 47 Punkte für die Golden State Warriors erzielte. Damit hatte er den größten Anteil am 116:113 des Titelverteidigers gegen die Sacramento Kings. Für die Warriors war es erst der vierte Saisonsieg im elften Spiel.