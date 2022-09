Buffalo Bills überzeugen gegen Titelverteidiger Rams Die NFL-Saison hat angefangen - und der Titelfavorit seinen Status mit einem überzeugenden Sieg beim Titelverteidiger gleich mal untermauert. dpa

Buffalo Bills Defensive End Boogie Basham (55) läuft zurück, nachdem er einen Pass abgefangen hat. Mark J. Terrill/AP/dpa

Los Angeles -Mit einem überzeugenden Sieg gegen den Titelverteidiger Los Angeles Rams haben die Buffalo Bills zum Start in die NFL-Saison ihren Status als Super-Bowl-Favorit bestätigt. Das 31:10 am Donnerstagabend (Ortszeit) sorgte für gute Laune bei den emotionalen Fans der Bills und für lange Gesichter bei denen der Rams, die noch vor der Partie im SoFi Stadium das Banner für den Super-Bowl-Sieg im Februar an gleicher Stelle bejubelt hatten.