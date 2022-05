Durch die dramatische Niederlage am vergangenen Samstag bei Borussia Dortmund ist Hertha BSC auf den 16. Tabellenplatz abgerutscht – deshalb spielt der Berliner Hauptstadtclub am heutigen Donnerstagabend um 20:30 Uhr im Berliner Olympiastadion gegen den Hamburger SV in der Bundesliga-Relegation.

Der Verein erwartet ein ausverkauftes Olympiastadion inklusive der 1.500 Zuschauer fassenden Zusatztribüne am Marathontor. Dementsprechend werden die Tageskassen am Stadion nicht eröffnet. Nach Angaben des Pressesprechers pilgern mindestens 15.000 Fans des HSV ins Olympiastadion.

Hertha BSC vs. HSV: Wo wird das Spiel im TV übertragen?

Das Bundesliga-Relegationsspiel Hertha gegen den HSV ist live im Free-TV auf Sat.1 und kostenpflichtig bei Sky Sport zu sehen.

Wo kann ich das Relegationsspiel von Hertha und dem HSV in Berlin sehen?

Eine Auswahl an Hertha-Kneipen in Berlin für heute Abend: Uhland Eck (Berliner Straße 33, 10715 Berlin)

Berliner Krug (Dernburgstraße 53, 14057 Berlin)

Kneipe - Das Versteck (Motzstraße 76, 10779 Berlin)

Rosel (Weserstr. 210, 12047 Berlin)

Bierbrunnen an der Plumpe (Behmstraße 3, 13357 Berlin)

Fränky's (Laubacher Str. 10, 14197 Berlin)

Gaststätte Willi Mangler (Hauptstraße 57, 10827 Berlin)

Bierhaus Tempelhof (Tempelhofer Damm 139, 12099 Berlin)

Berliner Bier-Akademie (Geisbergstraße, 10777 Berlin)

Zur Uhland-Quelle (Uhlandstraße 120, 10717 Berlin)

Zum Kugelblitz (Liebenwalder Str. 46, 13347 Berlin)

Blase's Sportsbar (Transvaalstraße 44, 13351 Berlin)

Blisse-Treff (Blissestraße 43, 10713 Berlin)

Vogt`s Bierexpress (Mehringdamm 32/34, 10961 Berlin)

Bundesliga-Relegation: Wann und wo findet das Rückspiel statt?

Das Rückspiel im Hamburger Volksparkstadion findet am Montagabend um 20:30 Uhr statt.