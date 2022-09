Wunderbares Spitzenspiel: Union Berlin trotzt den Bayern ein 1:1 ab

Da war sie die Chance, um gegen den FC Bayern das 2:1 zu erzielen, um am Ende eines wunderbaren Fußballnachmittags im Stadion An der Alten Försterei tatsächlich einen Sieg gegen den deutschen Rekordmeister und den Sprung an die Tabellenspitze der Bundesliga zu feiern. Da war sie die Chance für den eingewechselten Jamie Leweling, der in der 75. Minute nach einem gekonnten Ballgewinn gegen Dayot Upamecano von halblinks auf das Tor von Manuel Neuer zulief, mit einem ziemlich scharfen Schuss die kurze Ecke anvisierte, aber Neuer doch tatsächlich noch die linke Hand an den Ball brachte. Aber egal: Was der 1. FC Union am Sonnabend im Spitzenspiel der Liga gegen die Münchner auf den Platz brachte, war großartig, war ein Fest für die 22.012 Zuschauer. Und der Punkt, der ihnen beim 1:1 blieb? Der war allemal verdient, auch wenn die Bayern mehr vom Spiel hatten.

Fischer hatte seine Startformation im Vergleich zum 6:1 auf Schalke auf vier Positionen verändert. In einem Fall aus freien Stücken: Für den fitten Niko Gießelmann durfte der fitte Christopher Trimmel dran. In drei Fällen gezwungenermaßen, da Diogo Leite (Brustkorbprellung) und Jordan Siebatcheu (muskuläre Probleme) aus gesundheitlichen Gründen, Janik Haberer wiederum aufgrund der nahen Geburt seines Kindes passen mussten. Für die drei kamen Paul Jaeckel, Kevin Behrens und Andras Schäfer zum Zug.

In Sachen Aufstellung überraschte Fischer Pendant Julian Nagelsmann auf der anderen Seite mit der Personalie Thomas Müller, denn der Nationalspieler stand erstmals seit Februar 2021 bei einem Ligaspiel der Bayern nicht von Beginn an auf dem Platz. Für ihn – und das spricht für die herausragende Qualität des Münchner Kaders – spielte Jamal Musiala.

Berliner Verlag EISERN Magazin Nr. 6 Die neue Ausgabe des EISERN Magazins – jetzt am Kiosk kaufen oder hier bestellen! Für die sechste Ausgabe, in der wir unseren Lesern die Geschichten hinter der Erfolgsgeschichte des 1. FC Union Berlin näherbringen wollen, konnten wir unter anderem Oliver Ruhnert für ein ausführliches Interview gewinnen. Der Geschäftsführer Profifußball im Klub gibt uns dabei einen Einblick in seine komplexe Personalpolitik. Außerdem erzählt uns Jordan Siebatcheu, wie es kommt, dass er in Washington, D.C. geboren wurde, für Frankreichs U21 spielte, nun aber wieder für die USA stürmt. Und Carl Hegemann, der Dramaturg, der in der Volksbühne Theatergeschichte geschrieben hat, erklärt, was ihn an Union so fasziniert.

Wie zum Einstieg bereits erwähnt, war es ein ganz wunderbares Fußballspiel – und das von der ersten Minute an. Mit einem Gastgeberteam, das die Aufregung in die richtigen Bahnen zu lenken wusste, aus der eingespielten Grundordnung eines 3-5-2 beziehungsweise eines 5-3-2 mit einem guten Gespür für die Gelegenheit auch mal nach einer frühen Balleroberung aus war, in der gegnerischen Hälfte Unruhe stiftete, Eck- und Freistöße herausholte.

Und da haben die Eisernen einen in den Reihen, der damit auch etwas anzufangen weiß: Trimmel. In der zwölften Minute legte sich der Österreicher im zentralen Mittelfeld den Ball zum Freistoß zurecht, nahm schließlich drei Schritte Anlauf, um den Ball auf den zweiten Pfosten zu schlenzen. Über die Köpfe der Bayern hinweg flog der Ball und damit genau in den Lauf von Sheraldo Becker, der sich im Rücken von Sadio Mané weggeschlichen hatte und mit vollem Risiko den Volleyschuss wagte. Alle staunten, auch Bayern-Keeper Neuer, der keine Abwehrchance hatte, mit seinen Vorderleuten haderte, während Becker vor der Haupttribüne bereits seinen Treffer zum 1:0 feierte.

Trimmel fälscht entscheidend ab

Von einem Schock für die Gäste konnte aber nicht die Rede sein, vom Wiederanstoß entwickelten sie Druck, über Ballbesitz, schnelle Verlagerung und aggressives Forechecking. Ein Eckstoß war ihr Lohn nach 15 Minuten, in dessen Folge sich der Strafraum der Eisernen in einen großen Flipperautomaten verwandelte. Schließlich landete der Ball bei Joshua Kimmich, der mit einem Vollspannstoß den Abschluss suchte. Trimmel fälschte noch leicht ab, sodass der Ball seinen Weg in die lange Ecke fand. 1:1. Kimmich nahm sein Glück ganz nüchtern zur Kenntnis.

In der Folge entwickelte sich das womöglich bis dato intensivste Spiel in dieser Saison. Julian Ryerson und Kingsley Coman lieferten sich atemberaubende Zweikämpfe, Behrens ging wiederholt mit Matthijs de Ligt und Dayot Upamecano in den Infight, Rani Khedira ging wie wild, aber immer im Rahmen des Regelwerks zu Werke, Becker forderte seine Gegner immer wieder zu Sprintduellen in Höchstgeschwindigkeit heraus. Und dann ist es natürlich ein Genuss, Spielern wie Musiala oder Leroy Sané beim Tanzen zuzusehen.

So wie in der 36. Minute, als sich der Erstgenannte wie ein Slalomläufer um mehrere Unioner kurvte, den Ball samt Beinschuss auf den Zweitgenannten durchsteckte, dieser mit dem linken Fuß nach einem Zwischenschritt sofort abzog, aber Frederik Rönnow mit einer sagenhaften Fußabwehr den zweiten Treffer der Bayern verhindern konnte. Kurz vor dem Pausenpfiff war Sané ein weiteres Mal einem Tor ganz nahe. Bei seinem Schuss fehlten zehn Zentimeter zum Pfostentreffer, etwa 30 Zentimeter zum Treffer.

Kurzpassfestival der Bayern

Was ihnen im ersten Spielabschnitt noch durchweg gelungen war, gelang den Eisernen im zweiten zunächst nicht mehr. Nämlich sich immer wieder mal zu entlasten, das Geschehen gar in die Hälfte der Bayern zu verlagern. Die Münchner veranstalteten, angetrieben von Kimmich, zwischen Mittelkreis und Strafraum ein Kurzpassfestival, Außenverteidiger Alphonso Davies brachte sich als Außenstürmer ein.

Letztlich war es aber so, dass der Rekordmeister bei all dem Wirbel im Endeffekt nur zu einer Torchance kam. Dabei schloss Mané aus spitzem Winkel ab, Rönnow bekam den Ball erst im Nachfassen unter Kontrolle (56.). Es muss an dieser Stelle also die Abwehrreihe des FCU gelobt werden, Robin Knoche, Paul Jaeckel und Danilho Doekhi, aber natürlich auch Ryerson und Trimmel, die es fertigbrachten, dass der torchancenverwöhnte Meister eine neue Erfahrung machte.

Um seine Mannschaft auf diesem Level zu halten, um vielleicht auch mal etwas Luft zu bekommen, brachte Fischer zwei frische Angreifer, also Sven Michel für Behrens und Leweling für Becker, was Becker gar nicht passte. Mit gesenktem Haupt schlich der Niederländer vom Platz, da half auch kein Zureden, kein Applaus.

Und doch war es die richtige Maßnahme, wie sich zeigte. Denn in den letzten zwanzig Minuten waren die Eisernen wieder in der Lage sich zu befreien. In der Lage, auch mal einen Gegenangriff zu initiieren. So wie Leweling in der 75. Minute.

Wobei natürlich nicht unerwähnt bleiben darf, dass die Eisernen in zwei, drei Szenen das Glück der Tüchtigen und einen Rönnow brauchten, um den Punkt zu retten. In der 83. war das und in der Nachspielzeit, zunächst bei einem Stolperschuss von Davies, dann bei einem Versuch von Mané.