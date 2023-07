Bundesregierung zwingt Sport zum Sparen – das hat heftige Kritik zur Folge

Die angekündigten Kürzungen im Bundeshaushalt betreffen auch den Sport in Deutschland. Der DOSB schlägt Alarm – und natürlich auch die Opposition.

„Falsche Maßnahmen“, völlig „realitätsfremd“ und „ein herber Rückschlag“ für den deutschen Sport: Die angekündigten Kürzungen im Bundeshaushalt stoßen auf heftige Kritik. Die Opposition schäumt, der Leichtathletikverband schlägt Alarm, und der DOSB sieht angesichts von Energiekrise, Pandemiefolgen und Inflation „kein Sparpotenzial, sondern Investitionsbedarf“ im Olympiajahr 2024.

Der „Regierungsentwurf“ lasse „bei den vielen laufenden Prozessen im Leistungs- und Breitensport keinerlei politischen Gestaltungswillen erkennen“, sagte Torsten Burmester, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Olympischen Sportbundes. Für Stephan Mayer, sportpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, ist der Weg des Kabinetts „destruktiv und geht an den Realitäten vorbei“.

Philip Krämer, für die Grünen im Sportausschuss, kann „die Kritik nachvollziehen“. Dennoch verteidigt er die Haushaltsplanungen, ohnehin sei ein Teil des Etats bereits für die Special Olympics in diesem Jahr ausgeschüttet worden. Die Kürzungen bewertet Krämer „als moderat, auch weil zugleich das Programm ‚Sport, Jugend, Kultur‘ in eine neue Ausschreibungsrunde mit 400 Millionen Euro“ gehe.

Zehn Prozent weniger im kommenden Jahr

Dennoch: Die Sparzwänge, die Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) allen Ressorts mit Ausnahme des Verteidigungsministeriums verordnet hat, treffen auch den Sport. Der Sporthaushalt des BMI soll im kommenden Jahr um zehn Prozent von 303 auf 276 Millionen Euro schrumpfen. Ein kleiner Teil im gesamten Bundeshaushalt, der Ende 2023 verabschiedet wird, für den Sport aber ein bedeutsamer.

„Ich möchte das am Beispiel der Trainerinnen und Trainer verdeutlichen, die seit 2015 auf eine Gehaltsanpassung warten“, sagte Jörg Bügner, Sportdirektor der Leichtathleten, am Wochenende in Kassel: „Ich muss Ihnen nicht sagen, wie weh das tut: Gar nicht berücksichtigt zu werden und im gleichen Zuge auch noch über Monate hinweg die Tarifanpassungen innerhalb Deutschlands zu erleben.“

Lindner sieht in dem Entwurf jedoch entscheidende „Weichen für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands“, um 30 Milliarden sollen die Ausgaben gedrückt werden. Am lautesten diskutiert wird die Reform des Familienministeriums, das kein Elterngeld für Spitzenverdiener mehr zahlen will. Gewerkschaften und Sozialverbände kritisieren die Kürzungen im Sozialbereich – und Opposition und Sport stimmen ein.

DOSB hat Hoffnung noch nicht aufgegeben

Die Ampel ignoriere, „dass die Inflation und die Energiekrise die Finanzbedarfe in allen Bereichen des Sports drastisch erhöht haben“, sagte Mayer. Burmester warnt vor „falschen Maßnahmen zur falschen Zeit“. Denn: Nicht nur im Innenministerium sinkt der Sportetat. Auch dringend benötigte Investitionen in kommunale Sportstätten und Bäder bekommen (zu) wenig Spielraum.

Dabei hatte die Regierung im vergangenen Herbst noch symbolträchtig zum ressortübergreifenden Bewegungsgipfel geladen. „Ein Signal des Aufbruchs“ sollte aus Berlin gesendet werden. Der Haushaltsentwurf zeigt: Mehr als ein Signal ist derzeit nicht drin. „Es ist nicht die Zeit der Wünsche, sondern der Veränderung“, schrieb Lindner in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Der DOSB hofft, dass damit das letzte Wort nicht gesprochen ist. Der Dachverband werde versuchen, im parlamentarischen Verfahren und in Gesprächen mit den Abgeordneten, „einen Weg zu finden, der die internationale und gesellschaftliche Zukunftsfähigkeit des deutschen Sports nicht gefährdet“, sagte Burmester. Auch Bügner vom Leichtathletik-Verband (DLV) kündigte an, „bis zum Schluss zu kämpfen, dass es im Nachtragshaushalt noch eine Berücksichtigung gibt“.