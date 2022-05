Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg spricht bei einer Pressekonferenz in der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes (DFB. Frank Rumpenhorst/dpa

Frankfurt/M. - Torhüterin Almuth Schult muss sich vor der Fußball-Europameisterschaft in England im deutschen Nationalteam weiter hinter ihrer Rivalin Merle Frohms anstellen.

„Merle ist seit drei Jahren die Nummer eins. Von daher ändert sich an diesem Status gar nichts“, betonte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bei der Bekanntgabe des vorläufigen 28-köpfigen Kaders für das Turnier vom 6. bis 31. Juli.

Olympiasiegerin Schult vom VfL Wolfsburg hatte zuletzt Hoffnungen auf eine Rückkehr zwischen die Pfosten angemeldet und gesagt: „Ich möchte der Bundestrainerin die Entscheidung so schwer wie möglich machen. Ich sehe nicht, dass die Entscheidung schon in Stein gemeißelt ist.“

Die 31-Jährige gehört nach der Geburt ihrer Zwillinge schon länger wieder der DFB-Auswahl an. Schult wechselt nach der EM in die USA zu den Angel City FC in Los Angeles. Nachfolgerin der 64-fachen Nationalspielerin in Wolfsburg ist ausgerechnet Frohms.

Die 27-Jährige spielte zuletzt zwei Jahre für Eintracht Frankfurt, begann ihre Bundesliga-Karriere aber in Wolfsburg. „Merle hat bei uns sehr, sehr gute bis herausragende Leistungen gebracht, deshalb geht die Merle als Nummer eins in das Turnier“, sagte Voss-Tecklenburg. Als weitere Torhüterinnen sind Ann-Katrin Berger vom FC Chelsea und Martina Tufekovic von der TSG 1899 Hoffenheim nominiert.