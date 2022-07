Dortmund - Stürmer Donyell Malen von Borussia Dortmund will sich in der kommenden Saison steigern.

„Ich weiß, dass ich es noch besser machen kann, und ich werde es auch besser machen“, sagte Malen im Interview des Senders Sport1. „Ich habe mir viel vorgenommen für die neue Saison“, betonte der Stürmer.

Durch den monatelangen Ausfall des an einem Hodentumor erkrankten Sébastien Haller rückt Malen im Angriff in den Fokus. Der 23 Jahre alte Niederländer wechselte im vergangenen Sommer von der PSV Eindhoven für rund 30 Millionen Euro zum Fußball-Bundesligisten und erzielte in 27 Ligaspielen fünf Tore.

Zuletzt war das Angriffsspiel des BVB zumeist auf Erling Haaland zugeschnitten, der nun zu Manchester City gewechselt ist. Malen sieht in dem Abgang dennoch keinen Vorteil für sich selbst: „Einer der Besten ist gegangen. Das ist nicht schön. Ich habe mir viel von ihm abschauen können“, sagte Malen. Als Haller-Ersatz sieht er sich auch nicht. „Jeder muss jetzt Verantwortung übernehmen. Wir alle sind gefragt. Ich, aber auch die anderen.“