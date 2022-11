BVB dank Moukoko im Aufwind: 3:0 gegen Bochum Der BVB macht auf der Suche nach mehr Konstanz Fortschritte. Beim 3:0 über Bochum gelang der dritte Ligasieg in Serie. Dabei stahl der Jüngste allen anderen ... Heinz Büse , dpa

Jüngster Liga-Torschütze mit 10 Treffern Youssoufa Moukoko (M) trifft zweimal für Dortmund. Bernd Thissen/dpa

Dortmund -Jung, dynamisch und abgezockt - zwei Traumtore von Youssoufa Moukoko haben Borussia Dortmund den dritten Bundesliga-Sieg in Serie beschert. Beim 3:0 (3:0) gegen den VfL Bochum schlüpfte der erst 17 Jahre alte Profi in die Rolle des Hauptdarstellers und trug dazu bei, dass sein Team weiter in Schlagdistanz zu Tabellenführer FC Bayern München bleibt.