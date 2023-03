BVB-Profi Can hofft auf Rückkehr ins Nationalteam Emre Can hofft nach zuletzt guten Leistungen auf die Rückkehr in die Fußball-Nationalmannschaft. „In den letzten Wochen habe ich das gezeigt, was ich von mir... dpa

London -Emre Can hofft nach zuletzt guten Leistungen auf die Rückkehr in die Fußball-Nationalmannschaft. „In den letzten Wochen habe ich das gezeigt, was ich von mir erwarte. Mein Ziel ist immer, meiner Mannschaft in schwierigen Phasen zu helfen und mich auch für größere Sache anzubieten wie die Nationalmannschaft“, sagte der Dortmunder Defensiv-Allrounder am Montag in London vor dem Achtelfinal-Rückspiel des Bundesligisten in der Champions League beim FC Chelsea. Das Spiel findet am heutigen Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) in London statt.