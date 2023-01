BVB-Profi Haller wieder beim Team: „Ich bin endlich zurück“ Beim BVB hat das lange Warten ein Ende. Mit dem Start in die Vorbereitung auf den zweiten Saison-Abschnitt kehrt der an Krebs erkrankte Sébastien Haller in d... dpa

Sébastien Haller bei der Ankunft am BVB-Trainingsgelände. David Inderlied/dpa

Dortmund -Für den schwer erkrankten Sébastien Haller hat der lange Weg zurück in die Normalität begonnen. Nach zwei Operationen und einer Chemotherapie kehrte der 28 Jahre alte Angreifer am späten Montagnachmittag erstmals seit seiner Hodenkrebs-Diagnose in den Kreis seiner Mannschaftskollegen zurück.