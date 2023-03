BVB-Profi Haller will im Derby gegen Schalke spielen Nach seiner Hodenkrebserkrankung ist es für den Dortmunder Sebastien Haller das erste Derby gegen Schalke. Und das will er nicht von der Bank aus verfolgen. dpa

ARCHIV - Dortmunds Sebastien Haller will im Derby gegen Schalke von Anfang an spielen. Bernd Thissen/dpa

Berlin -BVB-Stürmer Sebastien Haller will in seinem ersten Revierderby gegen den FC Schalke 04 unbedingt von Beginn an spielen.