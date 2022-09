BVB reist in WM-Pause nach Südostasien Borussia Dortmund nutzt die WM-Pause zu einer Reise nach Südostasien. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, werden die verbliebenen Profis vom 21. November... dpa

ARCHIV - Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl. - Nutzung nur nach schriftlicher Vereinbarung mit der dpa Tom Weller/dpa/Archivbild

Dortmund -Borussia Dortmund nutzt die WM-Pause zu einer Reise nach Südostasien. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, werden die verbliebenen Profis vom 21. November bis 1. Dezember in Singapur, Indonesien und Vietnam jeweils ein Spiel bestreiten. Details zu Gegnern und Terminen will der BVB in Kürze bekanntgeben.