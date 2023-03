Can rühmt Özil: „Einer der besten Spielmacher aller Zeiten“

Düsseldorf -Fußball-Nationalspieler Emre Can hat Mesut Özil nach dessen Karriereende für seine Verdienste gewürdigt.

„Mesut war ein überragender Fußballer, einer der besten Spielmacher aller Zeiten! Vor allem in seiner Zeit bei Real Madrid war er für mich der beste Zehner der Welt“, sagte Can im Gespräch mit Sport1.

Der jetzt 34 Jahre alte Gelsenkirchener habe ihm in seiner Anfangszeit bei der DFB-Auswahl sehr geholfen. „Er war gerade hier bei der Nationalmannschaft immer eine sehr wichtige Person für mich. Ich erinnere mich noch an meine erste Nominierung. Er war der erste Spieler, der zu mir kam und mir seine Hilfe anbot“, sagte der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund. „Das werde ich ihm nie vergessen.“ Beide Spieler kommen aus türkisch-stämmigen Familien.

Özil hatte in der vergangenen Woche sein Karriereende verkündet. Zuletzt war er bei Basaksehir Istanbul aktiv. Der 29 Jahre alte Can wurde 2015 Nationalspieler und ist nach fast zweijähriger Abwesenheit nun unter Bundestrainer Hansi Flick wieder dabei. Im Interview bestätigte der gebürtige Frankfurter noch einmal, dass Flick ihn in dessen Zeit als Trainer des FC Bayern zurück nach München holen wollte. Stattdessen wechselte Can im Sommer 2020 aber zum BVB.