Carlos Sainz auf der Pole, aber Max Verstappen kann weiter Geschichte schreiben

Carlos Sainz hat Ferrari für das Heimrennen in Monza am Sonntag (15 Uhr/Sky) die Pole Position gesichert. Der von den Tifosi lautstark gefeierte Spanier verwies Weltmeister und WM-Spitzenreiter Max Verstappen im Red Bull im Qualifying um 13 Tausendstel auf Platz zwei. Charles Leclerc im zweiten Ferrari kam auf Rang drei. Für Sainz war es die erste Pole der Saison und die vierte seiner Formel-1-Karriere.

„Das war so intensiv“, sagte Sainz, „wir wollten es alle drei, waren alle am Limit. Ich habe mir gesagt: Das holst du dir jetzt! Das Publikum macht absolute Gänsehaut, das ist unfassbar.“ Er hoffe für das Rennen nun „auf einen guten Start. Normalerweise ist Max auf den Longruns schneller, aber ich gebe alles.“ George Russell im Mercedes folgte als Vierter, erst dahinter reihte sich Sergio Perez im zweiten Red Bull ein. Nico Hülkenberg (Emmerich/Haas) geht das 14. von 22 Saisonrennen von Position 13 an.

Verstappen kann am Sonntag dennoch ein weiteres Kapitel Formel-1-Geschichte schreiben: Zehn Siege in Folge sind in der Königsklasse noch niemandem gelungen, erst in der vergangenen Woche stellte Verstappen bei seinem Heimrennen in den Niederlanden die Marke von Sebastian Vettel (neun Siege/2013) ein. Red Bull ist zudem in diesem Jahr in 13 Grand Prix und drei Sprintrennen ungeschlagen – eine einmalige Serie in der Formel 1.

Angesichts dieser Statistiken scheinen beide WM-Titel bereits vergeben. Verstappen führt die Fahrerwertung mit 138 Punkten Vorsprung auf Perez an, bei den Konstrukteuren hat Red Bull mehr Zähler auf dem Konto als die abgeschlagenen Verfolger Mercedes und Aston Martin zusammen.