Carro setzt Gerardo Seoane Frist: Bayer-Coach hat zwei Spiele für die Wende

Die Frist steht, der Rauswurf droht, und Gerardo Seoane muss liefern: Auf dem Chefcoach des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen liegt schon am Dienstag (21 Uhr/DAZN) in der Champions League beim FC Porto eine große Bürde, Klub-Boss Fernando Carro („Wir sind nicht unvorbereitet“) hatte am Sonntag mit seinen Aussagen im Doppelpass bei Sport1 die Ausgangslage für den Schweizer weiter verschärft.

„Wir brauchen Ergebnisse so schnell wie möglich auch in Porto, und auch gegen Schalke musst du dann die drei Punkte machen“, forderte Carro. Der Name Thomas Tuchel (zuletzt FC Chelsea und Paris St. Germain) geistert sogar als möglicher Nachfolger umher. „Thomas Tuchel ist ein exzellenter Trainer, mehr kann ich dazu nicht sagen“, ließ sich Carro entlocken und ergänzte dann schmunzelnd: „Rudi Völler (ehemaliger Sportgeschäftsführer von Bayer, d. Red.) hat mir gesagt, dass er schon vor Jahren mit Thomas Tuchel in Kontakt war.“

Der Spanier Carro, Vorsitzender der Bayer-Geschäftsführung, dürfte rund um das Bayer-Kreuz mit seinen Aussagen nicht nur Begeisterungsstürme ausgelöst haben. Seoanes Position wurde durch die Carro-Aussagen jedenfalls weiter geschwächt. Bayer ist als Tabellenvorletzter einer der größten Krisenherde der Bundesliga. Das vom Bayer-Boss im Doppelpass angesprochene Vertrauen in den Eidgenossen hat wohl sehr enge Grenzen: „Man macht seinen Job nicht richtig, wenn man sich nicht auf alle Situationen vorbereitet.“ Carro glaubt, dass Seoane die Mannschaft nicht verloren habe und „der Teamgeist intakt ist“. Das Spiel in München lieferte aber einen gegenteiligen Eindruck.

In Porto gegen das Team des Ex-Leverkuseners Wendell scheint für Seoane ein Punkt Pflicht zu sein – mindestens. Zuletzt hatte der Werksklub zu Hause in der Champions League Atletico Madrid (2:0) niedergerungen, aber der Befreiungsschlag auf internationalem Parkett verpuffte genauso schnell im Liga-Alltag. Am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky) gegen Schalke ist der Bayer-Coach so oder so zum Siegen verdammt.

Man sei nicht blauäugig, äußerte Carro noch, denn die Fakten sprechen derzeit eindeutig gegen den Chefcoach: „Statistisch gesehen hat keine Mannschaft, die fünf Punkte nach acht Spielen hat, die Champions League erreicht.“ Er fordert von der Mannschaft einen anderen Willen und ein anderes Auftreten.

Schließlich will auch der Bayer-Konzern Ergebnisse sehen. Carro knallhart: „Wir sind vom Budget die Nummer vier in der Bundesliga. Dann müssen wir auch unter die Top vier kommen, das ist auch die Erwartung unseres Shareholders (des Bayer-Konzerns, d. Red.).“