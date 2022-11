Casemiro knackt Schweizer Abwehrbollwerk und erlöst Brasilien

Es lief bereits die Schlussphase, als der Routinier den Favoriten endlich in Führung brachte. Vinicius Junior zog von der linken Seite - wie schon zuvor so oft gesehen – in die Mitte und passte auf Rodrygo, der direkt in den Lauf von Casemiro spielte. Der Sechser von Manchester United nahm den Ball per Dropkick direkt, traf ihn satt und jagte ihn aus zwölf Metern halblinker Position zum entscheidenden 1:0 in die rechte Ecke (83. Minute).

Es war das einzige Tor vor 43.649 Fans im Stadium 974 in Doha, durch das sich Brasilien bereits vorzeitig für das Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2022 in Katar qualifiziert hat – nach einem harten Stück Arbeit.

Die Selecao übernahm trotz des Fehlens von Neymar und Danilo (beide Sprunggelenksverletzungen) die Kontrolle. Die beiden neuen Akteure, Eder Militao und Fred, fügten sich gut in die Mannschaft ein. Doch auch die Nati, bei der Fabian Rieder für Xherdan Shaqiri (Oberschenkelprobleme) auflief, hatte immer wieder Ballbesitzpassagen.

Vor allem aber stand die Truppe von Coach Murat Yakin defensiv sicher, ließ nur wenige Chancen des Favoriten zu und klärte gefährliche Hereingaben meist souverän. Offensiv gingen die Schweizer allerdings nicht ins Risiko, waren stattdessen weitgehend auf Fehlervermeidung aus, was bei der hohen individuellen Klasse des Kontrahenten eine nachvollziehbare taktische Marschroute war.

Yann Sommer (M.) wehrt diesen Volleyschuss von Vinicius Junior (l.) zur Ecke ab. Federico Gambarini/dpa

Schweiz lässt gegen Brasilien nur wenig Chancen zu

Erst in der 27. Minute passte die Nati einmal nicht auf, sodass Vinicius Junior nach einer herrlich angeschnittenen Flanke von Raphinha in halblinker Position mit rechts zum Abschluss kam, den Ball volley aber nicht richtig traf, sodass der aufmerksame Yann Sommer seinen Versuch zur Ecke abwehren konnte.

Der Keeper von Borussia Mönchengladbach packte auch bei einem wuchtigen, aber unplatzierten Schuss von Raphinha sicher zu (31.). Trotz dieser beiden Gelegenheiten und einiger weiterer guter Ansätze war offensichtlich, dass Neymar fehlte.

Seine Kreativität und fußballerischen Geistesblitze gingen Brasilien ab, das dennoch geduldig versuchte, das Schweizer Abwehrbollwerk zu knacken, was wegen der fehlenden Präzision im letzten Drittel allerdings vorerst nicht gelang. Daher blieb es zur Pause dieser unspektakulären Begegnung beim torlosen Remis.

Der Underdog startete mutiger in den zweiten Abschnitt und tauchte einige Male gefährlich im gegnerischen Strafraum auf, kam aber zu keinen nennenswerten Möglichkeiten, weil man den Moment des Abschlusses verpasste, Flanken keinen Abnehmer fanden oder Schussversuche geblockt wurden.

Vinicius Junior (M.) überwindet Yann Sommer (r.), doch der Treffer zählte wegen Abseits nicht. AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Casemiro schießt Brasilien gegen die Schweiz zum Sieg

Wenig später gingen die Brasilianer vermeintlich in Führung. Nico Elvedi setzte im Vollsprint zur Grätsche an, doch der Schweizer Innenverteidiger kam zu spät, verpasste Ball und Gegner. So war Vinicius Junior nach einem Steilpass von Casemiro frei durch, rannte auf Sommer zu und schoss in die lange Ecke ein (64.). Wegen einer vorangegangenen Abseitsstellung von Richarlison zählte das Tor jedoch nicht.

In der Folge rannte die Selecao fast schon wütend an und erhöhte den Druck noch mal, die Nati hielt allerdings weiter dagegen und ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Doch der Favorit belohnte sich und erzielte nach einer herrlichen Kombination durch Casemiro das 1:0 (83.).

Auch anschließend blieb man am Drücker: Sommer parierte Rodrygos Schuss (87.), der wenig später in allerletzter Sekunde von Manuel Akanji geblockt wurde (90.+4). Mehr geschah auch in der sechsminütigen Nachspielzeit nicht, weshalb es letztlich beim knappen Selecao-Erfolg blieb.

Der entscheidende Moment: Casemiro (2.v.l.) trifft technisch anspruchsvoll zum 1:0 für Brasilien. AP/Darko Bandic

Durch den ist Brasilien mit sechs Punkten und 3:0 Toren aus zwei Spielen bereits vorzeitig fürs Achtelfinale qualifiziert, die Schweiz hat das Weiterkommen mit drei Zählern und damit zwei Punkten Vorsprung auf Kamerun und Serbien in den eigenen Händen.