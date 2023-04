CDU und SPD für Hertha-Stadion auf Olympiagelände Die geplante Koalition aus CDU und SPD in Berlin hat sich für den Neubau eines neuen Hertha-Stadions auf dem Olympiagelände ausgesprochen, ohne sich dabei ab... dpa

Berlin -Die geplante Koalition aus CDU und SPD in Berlin hat sich für den Neubau eines neuen Hertha-Stadions auf dem Olympiagelände ausgesprochen, ohne sich dabei aber auf einen genauen Platz festzulegen. „Wir unterstützen den potenziellen Neubau eines privat finanzierten reinen Fußballstadions für Hertha BSC mit einer Kapazität von ca. 45.000 Zuschauerinnen und Zuschauern an einem angemessenen Ort auf dem Olympiaparkgelände“, heißt es im am Montag vorgestellten Koalitionsvertrag.