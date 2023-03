Cedric Enard verlässt die BR Volleys nach der Saison, ein Nachfolger steht parat

Cedric Enard saß am Dienstagmittag alleine in der leeren Turnhalle des Horst-Korber-Zentrums in Charlottenburg. Der Trainer der BR Volleys hatte sich ein paar Minuten für sich genommen, las Nachrichten auf seinem Handy, spürte dem nach, worüber er und Manager Kaweh Niroomand die Mannschaft am Morgen informiert hatten: Nach fünf Jahren wird der französische Erfolgscoach die Berliner am Saisonende verlassen. Als seinen Nachfolger hat der Klub den Briten Joel Banks (47), der auch Coach der finnischen Nationalmannschaft ist, zur neuen Saison verpflichtet.

Enard startet mit den Berlinern zum letzten Mal in die Play-offs

Es war Enards Entscheidung, etwas zu ändern. Seine Frau und die Töchter waren vorigen Sommer zurück nach Westfrankreich gezogen, nach Poitiers, wo das Haus der Familie steht. Die Töchter kommen nach und nach aus der Schule. „Ich habe das Gefühl, die Zeit rennt und ich will so viel wie möglich davon mit ihnen verbringen. Noch mehr Einfluss hat aber, dass ich nach 15 Jahren durchgehender Tätigkeit als Vereinstrainer und bei Nationalmannschaften eine gewisse Müdigkeit spüre“, sagt der frühere Mittelblocker, der am Montag 47 Jahre alt wurde.

Dass ihm seine Frau und die drei Töchter fehlen, hatte Enard zuletzt öfter erwähnt. Die Zeit in der großen Charlottenburger Wohnung wurde lang. Er spielte Mundharmonika. Er fuhr auf den Golfplatz. In dieser Saison lief alles gut mit der jungen Volleyballmannschaft, die an diesem Sonnabend (20 Uhr) in der Max-Schmeling-Halle gegen den TSV Haching München in die Play-off-Phase startet.

Aber Enard merkte, dass er, halb mit dem Kopf in Frankreich, künftig nicht mehr so würde sein können, wie er sich haben will: effizient, leidenschaftlich. Ihm wurde klar: „Ich brauche eine Pause, Zeit für mich, meine Familie, meine Freunde. Denn wenn ich mich leer fühle, stimmt etwas nicht.“ Er fand, dass es nur respektvoll wäre, den BR Volleys, dem Klub, mit dem er dreimal Meister und zweimal Pokalsieger wurde und der ihm so viel Vertrauen, Respekt und Unterstützung geschenkt hatte, das mitzuteilen.

Joel Banks wird neuer Trainer der BR Volleys. Newspix/Imago

Bereits im Januar führte er daher ein langes Gespräch mit Niroomand. „Er ist für mich nicht nur ein Geschäftsführer oder Manager, sondern ein wirklich wichtiger Mensch“, sagt Enard. Niroomand fand die privaten Beweggründe Enards absolut nachvollziehbar: „Er hat hier Großes geleistet, und dafür sind wir ihm ausgesprochen dankbar. Es war stets eine sehr enge und gute Zusammenarbeit, deshalb wird Cedric auch in sportlich beratender Funktion für uns tätig bleiben. Wir haben uns bewusst für den jetzigen Zeitpunkt der Verkündung entschieden, damit jeder im Team die Situation für sich verarbeiten kann und wir anschließend gemeinsam in die entscheidenden Play-off-Wochen gehen“, teilte Niroomand mit.

Zusammen mit Enard diskutierte er über dessen Nachfolger. Sie kamen auf Joel Banks, der mit Greenyard Maaseik zweimal Meister wurde und in der Champions League mit den Belgiern schon in Berlin spielte. Der polnische Traditionsklub Skra Belchatow trennte sich zuletzt vorzeitig von ihm. „Mit seiner Verpflichtung bleiben wir unserer Linie treu. Er ist ein Mann, der gewisse Erfahrung und Erfolge aufweisen kann, sich selbst aber noch weiterentwickeln will“, sagt Niroomand.

Enard wird im Sommer seinen Vertrag bei Kroatiens Nationalteam erfüllen. Was dann kommt? Er weiß es noch nicht. Vielleicht ein Perspektivwechsel. Ein Job im Sport-Management? Erst mal Pause machen, einen Rotwein am Grill mit Freunden trinken. Enard will sich mental und physisch erholen.

Doch jetzt beginnt für ihn die letzte Play-off-Phase mit den BR Volleys. Enard ahnt, dass es hin und wieder so emotional für ihn werden könnte wie nach dem 2:3 in Perugia, als er nach einer famosen Leistung seines Teams weinte, weil er stolz war auf seine Spieler und wusste, dass es sein letzter Champions-League-Auftritt mit ihnen war. „Vieles wird in den kommenden Wochen das letzte Mal sein“, sagt Enard. „Für mich ist es jetzt die größte Motivation, meine tolle Zeit in Berlin mit einem Happy End zu versehen – der Titelverteidigung.“