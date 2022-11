Celtics dominieren - Niederlagen für deutsche Basketballer Die Boston Celtics sind weiter das formstärkste Team der NBA und haben auch ihr Heimspiel gegen die Washington Wizards gewonnen. Das 130:121 am Sonntagabend ... dpa

Jaylen Brown (7) von den Boston Celtics in Aktion mit Deni Avdija (9) von den Washington Wizards. Mary Schwalm/AP/dpa

Boston -Die Boston Celtics sind weiter das formstärkste Team der NBA und haben auch ihr Heimspiel gegen die Washington Wizards gewonnen. Das 130:121 am Sonntagabend (Ortszeit) war der neunte Sieg aus den vergangenen zehn Spielen, auch die insgesamt 16 Saisonsiege der Celtics sind ein Bestwert in der stärksten Basketball-Liga der Welt. Angeführt wurde die Mannschaft dabei von Jaylen Brown, der in Abwesenheit des verletzten Jayson Tatum auf starke 36 Punkte kam.