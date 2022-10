Celtics gewinnen erstes Spiel der Saison

Bostons Jayson Tatum (0) in Aktion vor Philadelphias Montrezl Harrell (5).

Boston -NBA-Rekordmeister Boston Celtics hat die neue Saison mit einem Heimsieg gegen die Philadelphia 76ers eröffnet. Der Final-Teilnehmer der vergangenen Saison holte im TD Garden ein 126:117. Jaylen Brown und Jayson Tatum kamen beide auf starke 35 Punkte, bei Tatum waren es dazu zwölf Rebounds und vier Vorlagen. Für die 76ers war James Harden mit ebenfalls 35 Punkten der erfolgreichste Werfer.

Die Celtics hatten in der Final-Serie der vergangenen Saison gegen die Golden State Warriors verloren. Der Titelverteidiger bekam vor dem Duell mit den Los Angeles Lakers die Ringe für die Meisterschaft überreicht.

Die Saison in der NBA umfasst 82 Hauptrundenspiele für jede der 30 Mannschaften. Für die besten 16 Teams geht es in den Playoffs weiter. Die Entscheidung in der Meisterschaft fällt im Juni 2023.