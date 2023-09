Champions-League-Auftakt: Dortmund verliert in Paris, Leipzig siegt in Bern

Mutlose Dortmunder Borussen sind mit einer ernüchternden Pleite in ihre „Monstergruppe“ gestartet, RB Leipzig hat dagegen einen ersten Arbeitssieg auf dem Weg ins Achtelfinale gefeiert. Während der BVB zum Auftakt der Champions League 0:2 (0:0) bei Paris St. Germain unterlag und schon unter Druck steht, gewann Pokalsieger Leipzig bei Außenseiter Young Boys Bern trotz einiger Wackler 3:1 (1:1).

Im Pariser Prinzenpark trafen Topstar Kylian Mbappé (49./Handelfmeter) und der ehemalige Dortmunder Achraf Hakimi (58.) für den französischen Meister. PSG ist in der immens starken Gruppe F mit Klubs aus vier der fünf Topligen der Favorit. Im Parallelspiel trennten sich Dortmunds nächste Gegner AC Mailand und Newcastle United 0:0, der BVB ist also vorerst Letzter.

Während Dortmund zu zaghaft und zögerlich agierte, ließ Paris St. Germain seinen 350-Millionen-Euro-Sturm von der Kette. Mbappé, der frühere Dortmunder Ousmane Dembélé und Randal Kolo Muani kamen trotz Überlegenheit jedoch recht selten durch. Die Dortmunder warfen sich mit nur 20 Prozent Ballbesitz in der ersten Halbzeit energisch dazwischen oder hatten wie bei Vitinhas Schuss an den Innenpfosten Glück (20.).

Nach der Pause war Niklas Süles Handspiel die Szene, die alles kippen ließ. Schiedsrichter Gil Manzano (Spanien) wollte trotz längerer Überprüfung nicht von seiner durchaus fragwürdigen Entscheidung abrücken. Der BVB versuchte, sich aus seiner Verpuppung zu schälen, kassierte aber umgehend das zweite Tor. Joker Jamie Bynoe-Gittens traf immerhin noch den Außenpfosten (79.).

Xavi Simons glänzt erneut

Im Stadion Wankdorf, das mit der legendären 54er-Vorgängerarena nur noch Namen und Standort gemein hat, machte Leipzig den ersten Schritt zum erneuten Achtelfinal-Einzug. Mohamed Simakan (3.), Xaver Schlager (73.) und der eingewechselte Benjamin Sesko (90.+2) schossen die verletzungsgeplagten Leipziger von Trainer Marco Rose auf dem Kunstrasen zum Erfolg, Meschack Elia (33.) traf für die Schweizer. In der Gruppe G wartet nun mit Titelverteidiger Manchester City am 4. Oktober (21.00 Uhr/DAZN) der dickste Brocken. Die Elf von Pep Guardiola startete mit einem 3:1 gegen Roter Stern Belgrad in die Champions-League-Saison.

Schon nach wenigen Sekunden traf Lois Openda (1.) das Außennetz, ehe Simakan eine Ecke von David Raum ins Tor köpfte. Der quirlige Neuzugang Xavi Simons, der bereits auf drei Bundesliga-Tore kommt, stiftete in dieser Phase viel Verwirrung in der Abwehr der Schweizer. In der Folge nahm sich Leipzig etwas zurück, ließ Bern kommen und brachte den Außenseiter so zurück ins Spiel - das schöne Tor von Elia war die Folge.

Nach der Pause wurde RB wieder aktiver, Yussuf Poulsen und Openda (48.) scheiterten aus kurzer Distanz an YB-Keeper Anthony Racioppi. Erst beim Gewaltschuss von Schlager aus dem Rückraum konnte Racioppi nichts mehr tun. Sesko machte dann alles klar.