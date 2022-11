Champions League: BR Volleys verlieren 1:3 in Ankara Die BR Volleys haben in der Volleyball-Champions-League eine Niederlage kassiert. Im zweiten Spiel in der Gruppe B unterlag der deutsche Meister aus Berlin b... dpa

Ankara/Berlin -Die BR Volleys haben in der Volleyball-Champions-League eine Niederlage kassiert. Im zweiten Spiel in der Gruppe B unterlag der deutsche Meister aus Berlin beim türkischen Vizechampion Halkbank Ankara am Mittwoch mit 1:3 (21:25, 19:25, 25:22, 23:25). Bester Akteur beim Verlierer war Diagonalangreifer Marek Sotola. Der Tscheche profitierte dabei maßgeblich vom Zuspiel von Johannes Tille, der im zweiten Satz für Angel Trinidad eingewechselt worden war.