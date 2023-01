Champions League: Eastside will im Viertelfinale vorlegen Die Tischtennis-Damen von TTC Eastside Berlin wollen in ihrem Jubiläums-Viertelfinale im Hinspiel die Basis für den Einzug in die Runde der letzten vier Team... dpa

ARCHIV - Nina Mittelham beim Aufschlag. Marius Becker/dpa/Archivbild

Berlin -Die Tischtennis-Damen von TTC Eastside Berlin wollen in ihrem Jubiläums-Viertelfinale im Hinspiel die Basis für den Einzug in die Runde der letzten vier Teams legen. „Wir haben erlebt, dass es in diesem Wettbewerb keine leichten Gegner mehr gibt. Wir brauchen volle Konzentration und das in jedem Ballwechsel“, sagte Trainerin Irina Palina vor dem Hinspiel gegen Metz TT am Sonntag im Freizeitforum Marzahn (14.00 Uhr). Zum zehnten Mal seit 2011/12 hat der deutsche Meister die Runde der letzten Acht in der europäischen Königsklasse erreicht, fünfmal gewannen die Berlinerinnen den Wettbewerb.