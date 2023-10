Auch im zweiten Spiel der Gruppe C boten sich beide Teams bisweilen einen offenen Schlagabtausch. Hier der Gastgeber, der italienische Meister, der durch den Norweger Leo Östigard in Führung ging (19.) und durch einen fragwürdigen Handelfmeter, getreten von Piotr Zielinski in der 54. Minute, zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich kam. Dort der spanische Rekordmeister, der infolge der Treffer von Vinicius Junior (27.), Jude Bellingham (34.) und Federico Valverde (78.) im zweiten Gruppenspiel den zweiten Sieg feiern konnte.

Durch den Erfolg in der Fremde, der aufgrund der zahlreichen Chancen für Napoli durchaus als glücklich bezeichnet werden darf, haben die Madrilenen, die zum Auftakt den 1. FC Union Berlin vor heimischem Publikum mit 1:0 besiegen konnten, sechs Punkte auf dem Konto, Neapel und Sporting Braga jeweils drei, Union ist mit null Punkten Tabellenletzter. Am 24. Oktober empfangen die Eisernen im Olympiastadion die SSC Neapel, Braga im Parallelspiel Madrid.



Toni Kroos bestritt im Stadio Diego Armando Maradona sein 100. Champions-League-Spiel für Real, was als historisch bezeichnet werden darf, weil noch nie zuvor ein deutscher Spieler bei einem ausländischen Verein diese Marke erreicht hatte.