Chance für die Kleinen? Nur sechs Bundesligisten weiter

Berlin -Im Achtelfinale des DFB-Pokals stehen erstmals seit mehr als 30 Jahren nur sechs Vereine aus der Fußball-Bundesliga. Dem Datendienstleister Opta zufolge war das zuvor nur in der Saison 1992/93 der Fall. Am Mittwoch schieden sensationell der FC Bayern durch ein 1:2 beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken, der SC Freiburg, die TSG Hoffenheim und der FSV Mainz 05 aus.

Am Dienstag waren der 1. FC Union Berlin, Titelverteidiger RB Leipzig, der 1. FC Heidenheim und der 1. FC Köln in der zweiten Runde gescheitert. In der ersten Runde hatte es bereits den VfL Bochum, Darmstadt 98, Werder Bremen und den FC Augsburg erwischt.

Für den FC Bayern hatte der Abend in Saarbrücken etwas Historisches. Gegen einen Club aus der 3. Liga oder darunter war der Rekordsieger zuvor letztmals in der Saison 2000/01 beim Zweitrunden-Aus beim damaligen Viertligisten 1. FC Magdeburg gescheitert.