Chaos in Spaniens Fußball: Fifa sperrt Rubiales – Nationaltrainer auf Distanz

Die Chaos-Tage im spanischen Fußball gehen nach dem Kuss-Skandal um Verbandsboss Luis Rubiales weiter und haben eine veritable Führungskrise ausgelöst. Der 46 Jahre alte RFEF-Präsident wurde am Samstag vom Weltverband Fifa ab sofort für 90 Tage vorläufig gesperrt. Ihm wurde zudem ein Kontaktverbot zur Weltmeisterin Jennifer Hermoso, die er bei der Siegerehrung nach dem WM-Triumph von Furia Roja übergriffig auf den Mund geküsst und damit einen weltweiten Sturm der Entrüstung ausgelöst hatte, auferlegt. Laut spanischen Medienberichten vom Sonntag tritt am Montag das Sportverwaltungsgericht TAD in Spanien zusammen und könnte sogar eine längere Sperre für Rubiales beschließen.

Die spanischen Weltmeisterinnen sind aus Protest gegen den Verbandschef, der seinen Rücktritt bislang verweigert, in den Streik getreten. Die deutschen Fußballerinnen unterstützen ihre spanischen Profikolleginnen. „Team Deutschland ist bei Euch“, wurde als Botschaft über den offiziellen Instagram-Kanal der DFB-Frauen geteilt: „@jennihermoso & Team, Ihr habt unseren vollen Support!“

Transparente in der Bundesliga zum Kuss-Eklat in Spanien

Und selbst in den Bundesliga-Stadien war der spanische Eklat ein Thema. So waren in Freiburg Transparente mit deutlicher Botschaft an Rubiales und den langjährigen Bayern-München-Boss Karl-Heinz Rummenigge („Faust statt Kuss für Rubiales und Rummenigge – sorry, mit Verlaub – absolut okay“) zu sehen. Rummenigge hatte die Aktion von Rubiales in einem Statement Anfang der Woche verharmlost.

Selbst die spanischen Nationaltrainer Luis de la Fuente (Männer) und der ebenfalls umstrittene Frauen-Weltmeister-Coach Jorge Vilda sind auf Distanz zu Rubiales gegangen. „Ich bedauere zutiefst, dass der Erfolg des spanischen Frauenfußballs durch das unangemessene Verhalten unseres Präsidenten Luis Rubiales, das er selbst zugegeben hat, beeinträchtigt wurde“, hieß es in Vildas Mitteilung. Zuvor hatte der Großteil von Vildas Trainerstab seinen Rücktritt eingereicht. Beide Trainer hatten bei der außerordentlichen Generalversammlung des Verbandes am Freitag allerdings noch während Rubiales’ Wutrede applaudiert.

Rubiales hatte bei dem Meeting jegliche Schuld von sich gewiesen. Er sprach von einem „einvernehmlichen Kuss“ und nannte die Aufregung „idiotisch“. Hermoso fühlt sich hingegen als „Opfer eines Übergriffs“ und stritt die Einvernehmlichkeit erneut vehement ab.



Hermoso hatte in einer ausführlichen Erklärung geschildert, dass sie sich beim Kuss des Verbandspräsidenten auf ihren Mund „verletzlich und als Opfer eines Übergriffs gefühlt“ habe, „eines impulsiven, machohaften Aktes, der unangebracht war und dem ich nicht zugestimmt habe“, schrieb Hermoso bei Instagram: „Ich wurde einfach nicht respektiert.“