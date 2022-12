Chargers nach Sieg über Colts für Playoffs qualifiziert Die Los Angeles Chargers haben sich zum ersten Mal seit 2018 für die Playoffs in der NFL qualifiziert. Am Montag (Ortszeit) setzten sich die Chargers in der ... dpa

Indianapolis (dpa) – -Die Los Angeles Chargers haben sich zum ersten Mal seit 2018 für die Playoffs in der NFL qualifiziert. Am Montag (Ortszeit) setzten sich die Chargers in der amerikanischen Football-Liga deutlich mit 20:3 (10:3) bei den Indianapolis Colts durch, fuhren den neunten Sieg im 15. Saisonspiel ein und haben sich eine sogenannte Wildcard für die Endrunde gesichert.