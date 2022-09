Chefcoach zurück: BR Volleys testen gegen Belgiens Meister Rund vier Wochen vor dem Start in die neue Bundesliga-Saison empfangen die Berlin Volleys am Donnerstag und Freitag (jeweils 17.00 Uhr) Belgiens Meister Knac... dpa

ARCHIV - Cedric Enard, Trainer der Berlin Volleys, streckt einen Zeigefinger nach oben. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin -Rund vier Wochen vor dem Start in die neue Bundesliga-Saison empfangen die Berlin Volleys am Donnerstag und Freitag (jeweils 17.00 Uhr) Belgiens Meister Knack Roeselare zu zwei Testspielen im Charlottenburger Horst-Korber-Zentrum. Erstmals während der Vorbereitungsphase wird der deutsche Volleyball-Meister dabei von Cheftrainer Cedric Enard betreut, der am Sonntag aus einem verlängerten Urlaub kommend, die Arbeit von seinem Assistenten Lucio Oro übernommen hat.