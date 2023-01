Chelsea-Profi Pulisic fällt monatelang aus

London -Wegen einer Knieverletzung wird Fußball-Profi Christian Pulisic dem FC Chelsea monatelang fehlen. „Wir glauben, dass Christian ein paar Monate ausfallen wird. Hoffentlich werden es weniger“, sagte Chelsea-Trainer Graham Potter.

Der 24 Jahre alte Pulisic hatte sich am vergangenen Donnerstag bei der 0:1-Niederlage des Premier-League-Clubs gegen Manchester City am rechten Knie verletzt.

Der frühere Dortmunder und US-Star stand seit seiner Rückkehr von der Weltmeisterschaft in Katar in allen drei Spielen von Chelsea in der Startelf, wurde gegen City aber schon nach 22 Minuten ausgewechselt. Neben Pulisic müssen die Blues derzeit auch auf Reece James, Raheem Sterling, N'Golo Kante, Wesley Fofana und Ben Chilwell verzichten. Am Donnerstag (21.00 Uhr) spielt Chelsea in der Liga beim FC Fulham.