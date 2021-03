Berlin - Dass das Internationale Olympische Komitee und sein gerade unter großem Hosianna der IOC-Mitglieder wiedergewählte Präsident Thomas Bach beim Geschäftemachen weder besonders zimperlich noch besonders moralisch vorgehen, ist nichts Neues. Eben erst hat der oberste Funktionär des Weltsports aus Tauberbischofsheim voll Pathos verkündet, die Wiederwahl für vier Jahre mit nur einer Gegenstimme mache ihn – demütig. Doch was heißt demütig eigentlich? Und was heißt es aus dem Mund von Thomas Bach? Derzeit vor allem: dienstwillig denjenigen gegenüber zu sein, die bald Olympische Spiele austragen. Sie halten die Geldmaschine des IOC ja am Rattern.

Die Gesinnung eines Dienenden hat Bach am Donnerstag vor allem gegenüber China zum Ausdruck gebracht. China also, der Nation, die Völkermord im eigenen Land begeht. Der Bericht des Newlines Instituts für Strategie und Politik in Zusammenarbeit mit dem Raoul-Wallenberg-Zentrum für Menschenrechte ist an diesem Montag veröffentlicht worden. Die Experten kommen darin zum Schluss, dass Peking „die staatliche Verantwortung für den anhaltenden Genozid gegen die Uiguren trägt und gegen die Genozidkonvention verstößt“.

Impfstoffdosen für Athleten in Tokio und Peking

„In Peking leistet man Erstaunliches“, sagte drei Tage später Juan Antonio Samaranch junior, IOC-Vizepräsident und Mitglied der Kommission für olympische Solidarität, freilich in anderem Zusammenhang: Sowohl die Wettkampfstätten für die Winterspiele 2022 als auch die drei Olympischen Dörfer seien so gut wie fertig. „Alles ist bereit.“

Allzeit bereit ist auch das IOC. Schließlich ist Chinas Nationales Olympische Komitee ja auch bereit: Es will Impfstoffdosen für die Teilnehmer der Olympischen und Paralympischen Spiele in diesem Sommer in Tokio und im Winter 2022 in Peking zur Verfügung stellen. Das teilte Bach ebenfalls am Donnerstag auf der digitalen IOC-Session mit: „Das IOC hat ein freundliches Angebot vom Chinesischen Olympischen Komitee erhalten.“

Das NOK Chinas sei bereit, mit dem IOC diese zusätzlichen Dosen auf zwei Wegen zur Verfügung zu stellen. Entweder über die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern oder direkt in den zahlreichen Ländern, in denen Vereinbarungen über chinesische Impfstoffe bestehen würden. „Das IOC wird diese zusätzlichen Impfstoffdosen für die olympischen und paralympischen Mannschaften bezahlen“, machte Bach ein ebenso freundliches Angebot. „Für jede dieser zusätzlichen Dosen wird das IOC auch für zwei weitere Dosen bezahlen, die der Bevölkerung in diesen Ländern zur Verfügung gestellt werden können.“

Das Impfgeschäft brummt. Und was passiert mit den Uiguren in den chinesischen Zwangslagern? Deren Schicksal fand beim freundlichen Themenangebot der IOC-Session keine Erwähnung. Dafür merkte Bach, der Demütige, an, sei bereits „eine beträchtliche Anzahl“ von Olympia-Teilnehmern geimpft worden. Klar, denn Spiele ohne Athleten würden für das IOC kaum zum Verkaufsschlager werden.