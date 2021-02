Berlin - Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin geht mit einem weiteren Center das Unternehmen Titelverteidigung an. Am Donnerstag nahmen die Berliner Jean Marc Christ Koumadje aus dem Tschad unter Vertrag, wie der Verein mitteilte. Der 2,21 Meter große und 24 Jahre alte Profi erhielt einen Kontrakt bis zum Saisonende und ist außer in der Bundesliga auch für die Euroleague einsatzberechtigt.

Koumadje wurde in der vergangenen Saison in der G-League - einer Nachwuchsliga der NBA - als Defensivspieler des Jahres ausgezeichnet. Für die Delaware Blue Coats, dem Farmteam der Philadelphia 76ers, erzielte der Center von 2015 bis 2019 im Durchschnitt 11,3 Punkte sowie 10,9 Rebounds und vier Blocks pro Spiel.

Im Sommer 2019 spielte er in der Summer League für Philadelphia, konnte sich aber nicht für einen Vertrag empfehlen. In dieser Saison lief Koumadje bereits für den spanischen Erstligisten Estudiantes Madrid sowie Awtodor Saratow in Russland auf.