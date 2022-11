Christian Pulisic schießt die USA gegen den Iran ins Achtelfinale

Es gehört zu dieser Weltmeisterschaft in Katar mittlerweile dazu, dass auf 90 Minuten noch ein ordentlich Zuschlag in Form einer üppigen Nachspielzeit erfolgt. Liegt eine Mannschaft wie die USA in dieser Phase nur mit 1:0 in Führung und reicht dem Gegner aus dem Iran nur ein Tor zum Erreichen des Achtelfinales, dann ist in neun Minuten, die es am Dienstagabend oben drauf gab, also noch eine Menge möglich. So sehr sich der Iran aber auch bemühte, die neun Minuten reichten nicht: Die USA brachte das knappe 1:0 schlussendlich über die Bühne und erreichte neben England in der Gruppe B das Achtelfinale, während der Iran das Turnier-Aus ereilte.

Die USA benötigt unbedingt einen Sieg

Anders als zuvor in der Gruppe A konnten am Abend alle Mannschaften noch das Achtelfinale erreichen. Im Duell zwischen den USA und dem Iran war die Ausgangslage so einfach wie schwer: Ein Sieg würde das sichere Erreichen der K.o.-Runde bedeuten, ohne auf das Ergebnis des zweiten Spiels angewiesen zu sein. Für die USA war es sogar die einzige Option, was man dem Auftreten der Mannschaft von Gregg Berhalter, dem früheren Bundesliga-Profi von Energie Cottbus, vom Anpfiff weg anmerkte. Vergessen war da Eklat um die iranische Flagge im Vorfeld der Partie, für die sich US-Coach Berhalter noch am Vortag auf einer Pressekonferenz entschuldigte und versucht hatte, die Geschehnisse zu erklären.

Die dadurch entstandene Unruhe aber schien seine Mannschaft nicht zu belasten. Mehr Torschüsse, mehr Ballbesitz, mehr gespielte Pässe – die USA war in allen Belangen besser. Am wichtigsten aber: Sie erzielte in der erste Hälfte auch ein Tor mehr als der Gegner. Fehlte zuvor meist noch die Präzision beim Abschluss, so war das 1:0 in der 38. Minute toll heraus- und vor allem perfekt bis zum Ende gespielt. Auf einen Diagonalball vom im Mittelfeld umtriebigen Weston McKennie folgte eine Flanke von Sergino Dest, welche Christian Pulisic aus kurzer Distanz ins Tor bugsierte, dabei aber auch mit dem iranischen Schlussmann Alireza Beiranvand kollidierte und zur Halbzeit verletzt in der Kabine bleiben musste.

Das einzige Tor der ersten Hälfte hatte gleich mehrere Folgen. In erster Linie bedeutete es zu diesem Zeitpunkt, dass die USA und nicht der Iran das Achtelfinale erreichen würde. Auf der anderen Seite zog es ein wenig den Stimmungsstecker im Stadion. Fühlte man sich durch den Klang von Vuvuzelas über weite Strecken in die Weltmeisterschaft 2010 nach Südafrika zurückversetzt, so waren plötzlich nur noch die amerikanischen Fans zu vernehmen.

Der Iran benötigt nur ein Tor

Bei aller Überlegenheit in den ersten 45 Minuten aber war der knappe Vorsprung ein gefährliches Ergebnis. Zumal der Iran durch die veränderte Tabellenkonstellation nun auch mehr für die Offensive tun musste und bei einem eigenen Tor selbst das Achtelfinale erreichen würde. Angetrieben von den nun wieder lautstarken iranischen Fans konnten die Iraner die Partie nun offener gestalten. Plötzlich war auf beiden Seiten mehr Tempo im Spiel, die wirklich großen Chancen auf einen weiteren Treffer aber fehlten hüben wie drüben.

Und sie sollten auch gar nicht mehr zustande kommen. Für die Schlussphase beorderte Berhalter mit Walker Zimmerman noch einen erfahrenen Verteidiger in die Abwehr, nahm Stürmer Timothy Weah dafür vom Feld. Konzentration auf die Defensive, das 1:0 sollte mit allen Mitteln über die Zeit gebracht werden.