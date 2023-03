Cigerci über Hertha BSC: Viel positive Energie im Team Winter-Neuzugang Tolga Cigerci sieht im Team von Fußball-Bundesligist Hertha BSC sehr viel positive Energie. Man habe in den vergangenen Spielen bereits eine... dpa

Berlin -Winter-Neuzugang Tolga Cigerci sieht im Team von Fußball-Bundesligist Hertha BSC sehr viel positive Energie. Man habe in den vergangenen Spielen bereits einen Fortschritt bemerkt, meinte der 30-Jährige am Mittwoch in einer Medienrunde. „Aber wir dürfen uns nicht ausruhen. Wir haben noch drei Monate. Da heißt es, Vollgas geben und die Punkte versuchen zu holen“, sagte der türkische Nationalspieler, der im Januar nach sechseinhalb Jahren bei türkischen Vereinen zu Hertha zurückgekehrt war. Bei den Berlinern hatte er bereits von 2013 bis 2016 gespielt.