Cigerci vor Rückkehr zu Hertha: Maolida vor Abgang Bei Hertha BSC herrscht am letzten Tag des Wechselfensters noch Betriebsamkeit. Ein alter Bekannter kehrt zurück. dpa

ARCHIV - Hertha will Tolga Cigerci zurückholen. Soeren Stache/dpa

Berlin -Der abstiegsgefährdete Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat zum Ende der Transferperiode am Dienstag einen alten Bekannten verpflichtet. Tolga Cigerci kehrt in die Hauptstadt zurück und erhält einen Vertrag bis 2024. „Er ist ein Mentalitätsspieler, der das Umfeld auch kennt. Das ist auch nicht so ganz unwichtig. Fußballerisch und strategisch ist er gut. Auch laufstark“, sagte Hertha-Trainer Sandro Schwarz am Dienstag in einer Medienrunde.