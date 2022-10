Ohne seinen Stürmer-Star Erling Haaland und in Unterzahl hat Manchester City in der Champions League einen unerwarteten Dämpfer hinnehmen müssen.

City ohne Haaland nur 0:0 in Kopenhagen - Haifa überrascht

Riyad Mahrez (l) scheiterte mit einem Elfmeter an Kopenhagens Torwart Kamil Grabara (verdeckt). Foto/AP/dpa

Riyad Mahrez (l) scheiterte mit einem Elfmeter an Kopenhagens Torwart Kamil Grabara (verdeckt). Foto/AP/dpa Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Kopenhagen -Ohne seinen Stürmer-Star Erling Haaland und in Unterzahl hat Manchester City in der Champions League einen unerwarteten Dämpfer hinnehmen müssen.

Omer Atzili (r) traf beim überraschenden Sieg von Maccabi Haifa gegen Juventus Turin doppelt. Ariel Schalit/AP/dpa

Sechs Tage nach dem 5:0 im Hinspiel kam der englische Fußball-Meister beim FC Kopenhagen nicht über ein 0:0 hinaus. Damit gab der Tabellenführer der Gruppe G, in der auch Borussia Dortmund spielt, im vierten Spiel die ersten Punkte ab.

Der Ex-Dortmunder Haaland wurde von Trainer Pep Guardiola geschont. Manchester spielte in Kopenhagen eine Stunde in Unterzahl, nachdem der ebenfalls früher beim BVB aktive Sergio Gomez in der 30. Minute wegen einer Notbremse Rot gesehen hatte. Zuvor hatte Riyad Mahrez (25.) einen Handelfmeter verschossen, einen Treffer von Rodri hatte der Schiedsrichter nach Videobeweis aberkannt (11.).

Für eine riesengroße Überraschung sorgte Maccabi Haifa in der Gruppe H. Das Team aus Israel gewann das Rückspiel gegen Juventus Turin mit 2:0 (2:0), nachdem es im Hinspiel in der Vorwoche noch einen 3:1-Erfolg für die Italiener gegeben hatte. Omer Atzili (7./42.) schoss beide Tore für Haifa.