Cloud9 schlägt 100 Thieves zum Saisonstart der LoL-Liga LCS Das Debüt von Bjergsen und Doublelift für 100 Thieves, Cloud9 mit deutschem Midlaner: Der Auftakt der LoL-Liga LCS hat einige Storys zu bieten. Ein neuer Zei... dpa

Los Angeles (dpa) – -Die nordamerikanische League-of-Legends-Liga LCS ist in die neue Saison gestartet. Anders als in den Jahren zuvor wird diese künftig an Wochentagen gespielt, was nicht bei allen Fans gut ankam – und Riot Games später zur Reaktion herausforderte.