Cloud9 spielt als LoL LCS-Meister bei Heim-WM in Nordamerika Mit einem dominanten 3:0 im Finale gegen 100 Thieves steht Cloud9 als bestes LoL-Team aus NA bei der Heim-WM fest. Auch alle weiteren Plätze für die Worlds s... dpa

HANDOUT - Daumen hoch: Cloud9 um Toplaner Fudge tritt bei den heimischen LoL World Championships als LCS-Meister an. Riot Games/dpa

Chicago -Cloud9 hat sich die Meisterschaft in der nordamerikanischen League-of-Legends-Liga LCS gesichert. Im Finale gewann das Team gegen 100 Thieves und geht damit als am höchsten gesetztes Team in die anstehende Weltmeisterschaft in Nordamerika.