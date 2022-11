Coach Schwarz fordert mehr Cleverness in der Schlussphase Trainer Sandro Schwarz vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC ärgert sich nach der späten 1:2 (1:1)-Niederlage beim VfB Stuttgart über das sechste Gegentor in... dpa

Berlins Trainer Sandro Schwarz steht vor dem Spiel im Stadion. Tom Weller/dpa

Stuttgart -Trainer Sandro Schwarz vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC ärgert sich nach der späten 1:2 (1:1)-Niederlage beim VfB Stuttgart über das sechste Gegentor in der Schlussviertelstunde in dieser Saison. „Wir müssen viel cleverer sein“, sagte er am Dienstagabend. „Wir müssen auswärts mindestens den Punkt über die Zeit retten und dürfen den Gegner nicht einladen.“