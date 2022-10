Coach Siewert lobt Füchse und Gegner: Personaldecke dünn Füchse-Trainer Jaron Siewert verteilte nach dem souveränen Start seines Teams in die Gruppenphase der European League zunächst nur Komplimente an den unterle... dpa

Berlin -Füchse-Trainer Jaron Siewert verteilte nach dem souveränen Start seines Teams in die Gruppenphase der European League zunächst nur Komplimente an den unterlegenen Gegner aus der Ukraine. „Ich bin glücklich, dass mit Saporischschja eine ukrainische Mannschaft an dem Wettbewerb teilnimmt und wirklich Vollgas gegeben hat. Es war klasse, dass sie nie aufgegeben hat“, sagte Siewert nach dem 38:27-Erfolg am Dienstagabend in Düsseldorf.