Berlin/Hoffenheim - Der 1. FC Union mag nur zwei Punkte aus den ersten beiden Partien dieser Bundesliga-Spielzeit geholt haben, dennoch darf im Fall der Köpenicker getrost von einem gelungenen Saisonstart gesprochen werden. Es zählt bei so einer Einschätzung halt manchmal doch mehr als das nackte Ergebnis, es zählt auch der Eindruck, den man bei so einem Auftritt wie beim 2:2 (1:2) in Hoffenheim gewinnt. Nach einer ersten, etwas wackligen Hälfte war die Mannschaft von Trainer Urs Fischer jedenfalls dem Sieg näher als die Kraichgauer. Wobei sich einmal mehr Max Kruse und Taiwo Awoniyi als auffälligste Akteure hervortaten. Die beiden Angreifer ergänzen sich prächtig, sie sind – ein bisschen Boulevard darf an dieser Stelle auch mal erlaubt sein – das neue Traumpaar des 1. FC Union.

Wie Fischer das mit der Dreifachbelastung in drei Wettbewerben handhaben will, ließ sich am Sonntag an seiner Startelf ablesen, nämlich mit einem bemerkenswerten Mut zur Rotation. Wobei es schon ein wenig überraschte, dass der Schweizer im Vergleich zum 4:0 im Play-off-Hinspiel in der Conference League bei Kuopion PS gleich vier Wechsel vorgenommen hatte. Für Timo Baumgartl durfte Paul Jaeckel links in der Dreier-Abwehrkette ran, Julian Ryerson ersetzte Christopher Trimmel auf dem rechten Flügel, Niko Gießelmann wiederum auf dem linken Timoteusz Puchacz, der noch nicht einmal mit nach Hoffenheim gereist war. Und Marcus Ingvartsen spielte für Levin Öztunali. Das alles in einem 3-3-2-2-System, das sich in der Rückwärtsbewegung doch schleunigst in ein 3-5-2 verwandeln soll. Also von wegen „Never change the winning team“, bei Union gilt indes: Vertrau’ nicht nur elf, sondern 17, 18, 19 Spielern.

Gießelmann trifft früh zum 1:0 für Union

Nun war es so, dass Fischer sich nach gerade mal zehn Minuten dank Ryerson und Gießelmann in seiner Herangehensweise bestätigt sah. Robin Knoche hatte mit einem gut temperierten Seitenwechsel auf den Erstgenannten das Spiel breitgemacht. Ryerson ging sogleich ins Eins-gegen-Eins gegen Hoffenheims David Raum, flankte nach einem flinken Schlenker vors Tor, wo plötzlich Gießelmann auftauchte. Wuchtig köpfte der aufs Tor, sodass Keeper Oliver Baumann zu keiner kontrollierten Parade fähig war und Gießelmann im Nachschuss die Führung erzielen konnte. Dabei kam einem folgende Frage in den Sinn: Glückt Fischer eigentlich alles?

Nun war es allerdings so, dass der 55 Jahre Fußballlehrer nur vier Minuten später mit ansehen musste, wie sich Genki Haraguchi und Ingvartsen im falschen Moment im eigenen Strafraum an einer spielerischen Lösung versuchten. Ein schnöder Befreiungsschlag wäre in diesem Fall wohl angebracht gewesen, so aber kam Andrej Kramaric an den Ball. Hoffenheims Schlüsselspieler leitete ohne zu zögern auf Angelo Stiller weiter, der schließlich gefühlvoll auf Kevin Akpoguma flankte. Auf den Außenverteidiger, der von Ryerson übersehen wurde und deshalb aus Nahdistanz zum Ausgleich einnicken konnte.

Jaeckel eilt fatalerweise zur Hilfe

Union war keineswegs geschockt, hielt in der Folge gegen spielstarke Gastgeber gut dagegen, war bei einem Max-Kruse-Freistoß aus 25 Metern, der gegen die Querlatte klatschte (17.), und bei einem unsauber ausgeführten Abschluss von Taiwo Awoniyi sogar dem 2:1 nahe (21.), und doch gab es auch einiges, was Fischer nicht gefallen konnte. Im Besonderen: Durch das Zentrum konnten die Hoffenheimer viel zu oft und allzu leicht die Mittelfeldreihe überspielen.

So wie in der 30. Minute, als Innenverteidiger Stefan Posch so lange warten durfte, bis sich Kramaric in Position gelaufen hatte. Jaeckel löste sich aus der Dreierkette, eilte heran, wollte seinen Kollegen im Mittelfeld zur Hilfe kommen, was sich letztlich als fatal erwies. Denn die Ordnung war nun dahin, was der spielintelligente Kramaric umgehend zum Steilpass auf Bruun Larsen nutzte. Larsen überwand Andreas Luthe, Fischer tobte, änderte aber zumindest aus personeller Sicht zur Halbzeit: nichts.

Warum auch. Er weiß, dass seine Mannschaft dazu fähig ist, aus seiner Halbzeit-Ansprache die richtigen Schlüsse zu ziehen. Er weiß auch, dass er mit Kruse und Awoniyi zwei Spieler zur Verfügung hat, die aus ganz wenig ganz viel machen können. So gut, als würden sie seit Kindheitstagen zusammen auf Torejagd gehen, verstehen sich die beiden. Kruse weiß, was Awoniyi braucht, und umgekehrt.

Baumann verhindert gegen Kruse den Sieg der Unioner

Zwei Minuten nach Wiederanpfiff war das zu bestaunen, als Kruse scharf zwischen den beiden Hoffenheimer Innenverteidigern hindurch auf Awoniyi passte und dieser zunächst an Baumann scheiterte, aber dem Abpraller hinterherging und gekonnt vollstreckte. In der 63. Minute wiederum brachte Awoniyi nach einem mit allerlei Geschick gewonnenen Zweikampf Kruse in Position. Dieses Mal allerdings parierte Baumann so gekonnt zur Ecke, dass kein Nachschuss möglich war.

Inzwischen hatten sich auch Defensivspieler der Unioner so aufgestellt, dass Fischer kaum noch was zu zittern und meckern hatte. Sie agierten so, wie es dem Maestro gefällt. Mit einer Ausnahme: Marvin Friedrich kam in der Nachspielzeit bei einem Zweikampf einen Schritt zu spät, sah dafür die Gelb-Rote Karte.