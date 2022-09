Coman wieder im Training: Laufrunden nach Muskelfaserriss

München -Kingsley Coman ist beim FC Bayern München zurück auf dem Trainingsplatz. Rund zweieinhalb Wochen nachdem sich der 26-Jährige im Training einen Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel zugezogen hatte, nahm der Franzose wieder das Lauftraining auf.

Wegen der Verletzung konnte er ebenso wie Lucas Hernández (Muskelbündelriss im Adduktorenbereich) nicht zur Nationalmannschaft reisen, bei der ihre Teamkollegen Benjamin Pavard und Dayot Upamecano weilen.

Außer dem französischen Duo sind zahlreiche Bayern-Stars auf Reisen. Sieben Akteure sind bei der deutschen Nationalmannschaft im Einsatz. Matthijs de Ligt ist mit den Niederlanden, Marcel Sabitzer mit Österreich, Josip Stanisic mit Kroatien, Noussair Mazraoui mit Marokko und Alphonso Davies mit Kanada unterwegs.

Mané reist zu Senegals Nationalmannschaft

Der zuletzt glücklose Münchner Starzugang Sadio Mané will sich mit der Auswahl Senegals neues Selbstvertrauen holen. Es stehen zwei Testspiele in Frankreich gegen Bolivien und in Österreich gegen den Iran an. Ryan Gravenberch, Mathys Tel und Paul Wanner sind für verschiedene Nachwuchsnationalteams nominiert.

Nach der Länderspielpause geht es in der Bundesliga für die Münchner am 30. September mit einem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen weiter. Danach folgen der Liga-Gipfel bei Borussia Dortmund und ein Heimspiel gegen den SC Freiburg. Zwischendrin wollen die Bayern in der Champions League in zwei Spielen gegen Viktoria Pilsen das Achtelfinal-Ticket buchen.