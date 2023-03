Comeback des Antihelden: Alonso plötzlich „gigantisch“ Was wird Sebastian Vettel denken? Nach seinem Formel-1-Rücktritt läuft der Aston Martin auf einmal rund. Nachfolger Fernando Alonso rast in Bahrain sogar auf... Martin Moravec , dpa

Fuhr zum Saisonauftakt gleich auf das Podium: Fernando Alonso. Frank Augstein/AP/dpa

Sakhir -Seine Gigantenfahrt in Bahrain versetzte den dauergrinsenden Fernando Alonso in eine Formel-1-Zeitmaschine. Letztmals nach einem Grand Prix habe er sich 2013 in Barcelona so beflügelt gefühlt, erzählte der 41 Jahre alte Oldie im sensationell schnellen Aston Martin nach seinem dritten Platz beim Auftaktrennen in der Wüste.