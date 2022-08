Derjenige, der demjenigen nachfolgen soll, über den eigentlich gar nicht geredet werden müsste, saß am Mittwoch mit den langen Kerls der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft auf dem Berliner Flughafen – startbereit für die Weltmeisterschaft in Polen und Slowenien. Ja, Linus Weber war tatsächlich im Kader. „Wir konnten zum Glück eine gute Lösung für den Finger finden“, sagte der Diagonalangreifer, der sich im Training mit dem Nationalteam in Kienbaum beim Blocken den kleinen Finger gebrochen hatte.

Der 22 Jahre alte Diagonalangreifer, der 2019 mit den Berlin Volleys Deutscher Meister wurde und davor vier Jahre lang in Berlin beim VC Olympia spielte, hätte sicher nichts dagegen, wenn in den nächsten WM-Tagen viel über ihn geredet würde, positiv natürlich. Gleich am Freitag (17.30 Uhr, sportdeutschland.tv) trifft die deutsche Mannschaft in Ljubljana auf Frankreich. Es folgen die Gruppenspiele gegen Slowenien und Kamerun. Einen Tag vor dem Abflug nach Slowenien hatte Volleyball-Bundestrainer Michal Winiarski noch auf grünes Licht vom Doktor gewartet. Das hat Weber nun.

Zeit für neue Namen und neue Gesichter

Daher betritt die Nationalmannschaft die WM-Bühne mit einem jungen Mann auf der wichtigsten Angriffsposition, von dem schon seit einiger Zeit viele hoffen, er könne demjenigen nachfolgen, über den eigentlich gar nicht geredet werden müsste – weil er pausiert und schon zweimal seinen Abschied aus dem Nationalteam bekannt gegeben hat: Georg Grozer, 37, seit knapp 15 Jahren der Star des deutschen Volleyballs. Sein Stern ging für die breite Öffentlichkeit 2012 bei den Olympischen Spielen in London auf.

Das ist schon eine Weile her; danach misslang Deutschlands Volleyballern zweimal die Olympiaqualifikation. Und bei einer WM ist das Team zum ersten Mal seit acht Jahren wieder dabei. Damals wurde Deutschland überraschend Dritter. „Georg ist nicht da und er ist ständig Thema bei jeder Pressekonferenz“, meint Kapitän und Zuspieler Lukas Kampa. Es klingt so, als fordere der 35-Jährige das, was viele aus der Volleyballszene schon länger fordern: Es ist Zeit für neue Namen, neue Gesichter im deutschen Männervolleyball. „Georg ist präsent, aber wir haben andere, die in die Verantwortung gehen können. Was ich bisher gesehen habe, machen sie es richtig, richtig gut“, verdeutlicht Kampa.

Er weiß aus den vergangenen Jahren, dass Grozer eine Persönlichkeit ist, „die ein Team-Konstrukt noch mal wirklich fordert. Er nimmt schon viel Aufmerksamkeit und Energie auf sich. Das ist absolut positiv gemeint, es bedeutet aber manchmal auch, dass andere weniger Aufmerksamkeit bekommen, als sie es sollten und könnten“, erläuterte der Zuspieler.

Er hat den Ärger erlebt, den er bekam, wenn er den entscheidenden Ball mal nicht Grozer überließ. Der Zuspieler glaubt, ohne den Star, auf den alles zugeschnitten ist, sei das deutsche Tam nun „vielleicht sogar ein bisschen variabler“.

Winiarski lässt mit drei Außenangreifern spielen

Da Weber bis kurz vor der Abreise kaum Balltraining absolvieren konnte und Simon Hirsch aus einer Verletzung kam, rückte zuletzt Moritz Karlitzek, 26, auf die Diagonalposition. Bundestrainer Winiarski agierte mit drei Außenangreifern, in einem System also, mit dem Trentino Volley zuletzt die Champions League gewann und Italien die EM. „Aus einer schlechten Situation kann jederzeit eine gute Situation werden, die Mannschaft wächst. Mit den Vorbereitungsspielen gegen die Niederlande war ich zuletzt happy“, sagt Winiarski. Für die WM will er sich nicht auf ein Ziel festlegen. „Ziel ist immer das nächste Spiel“, meint er, auch wenn er von einem Comeback in Kattowitz träume, wo er 2014 als Spieler mit Polen die WM gewann. In Kattowitz werden die Medaillen ausgespielt.

Doch zunächst steht am Freitag die schwierige Partie gegen Frankreich an, den Olympiasieger. „Jeder gewonnene Punkt und Satz gibt uns Selbstvertrauen für die beiden anderen Spiele“, glaubt Kapitän Kampa. Er hat sich Gedanken gemacht, wie sein Sport mehr ins öffentliche Bewusstsein rücken könnte. Präsenz im frei empfangbaren Fernsehen wäre ein Schritt, doch die WM-Spiele der deutschen Volleyballer sind nur beim kostenpflichtigen Stream von sportdeutschland.tv zu sehen – immerhin mit deutschem Kommentar der BR-Volleys-Crew. „Es ist eine große Debatte, die immer wieder entsteht: Woran liegt es? Müssen wir erst erfolgreich sein, damit sich die Fernsehanstalten interessieren? Oder umgekehrt?“, fragt Kampa. Die European Championships oder die Frauenfußball-EM hätten zuletzt ja gezeigt, wie Begeisterung beim Publikum entstehen kann: mit spannenden Wettbewerben, neuen Gesichtern – und durch Erfolg.