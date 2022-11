Corona-Ausbruch bei Spandau 04 Die Wasserballer von Spandau 04 können nicht zum DSV-Supercup am Samstag gegen Waspo Hannover antreten. Auch das erste Spiel in der Champions League gegen VK... dpa

Berlin -Die Wasserballer von Spandau 04 können nicht zum DSV-Supercup am Samstag gegen Waspo Hannover antreten. Auch das erste Spiel in der Champions League gegen VK Novi Beograd am Mittwoch fällt aus und wird mit 10:0-Toren für die Serben gewertet. Der Grund: Nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in der Vorwoche in Serbien hat es bei den Spandauern einen Corona-Ausbruch gegeben, von dem bislang nach Auskunft von 04-Manager Peter Röhle zehn Spieler unterschiedlich schwer betroffen sind.