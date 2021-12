Berlin - Wer kennt das in diesen Pandemie-Zeiten nicht? Dieses Starren auf eine kleine, weiße Skala, die bei Schnelltests die Flüssigkeit von unten nach oben zieht? Erscheint der rote Streifen beim Buchstaben „C“? Bange Sekunden. Oh, Mist, der Streifen erscheint tatsächlich schon beim Buchstaben „T“. So ähnlich ist es vermutlich den Handballern der Füchse Berlin am Wochenende ergangen.