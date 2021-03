Berlin - Ein Fußballplatz in Berlin-Mitte. Es ist Donnerstagnachmittag, das Gittertor geschlossen, der Hinweis neben dem Vereinswappen eindeutig: Corona, kein Trainingsbetrieb. Gut vier Meter misst der Zaun an Höhe, doch das stört die sechs Jugendlichen nicht, die sich jetzt an den Aufstieg machen: auf der einen Seite hoch, auf der anderen Seite runter, Ball aus dem Rucksack, das Spiel beginnt.

Berlin im Lockdown: Auf Stand-by hat die Stadt während der Pandemie geschaltet, und dennoch längst ihre Nischen geöffnet, in denen sich der Bewegungsdrang Bahn bricht. In denen die Entscheidung darüber gefallen ist, was mehr zählt: Aktivität für Körper und Seele oder Stillstand, um das Risiko für die Gesundheit zu senken. An diesem Donnerstag hat der Berliner Senat Lockerungen im Lockdown für den Amateursport beschlossen. Sport im Freien ist mit bis zu fünf Personen kontaktfrei aus bis zu zwei Haushalten erlaubt. Ebenfalls im Freien dürfen maximal 20 Kinder bis zwölf Jahren Sport treiben. „Dafür haben wir kein Verständnis“, sagt Friedhard Teuffel, Direktor des Landessportbundes Berlin. „Bundesweit galt die Empfehlung für Kinder bis 14 Jahren. Warum wurde ihr nicht gefolgt?“

Ohnehin müssten jetzt weitere Schritte folgen, sagt Bernd Schultz. Der Präsident des Berliner Fußball-Verbandes (BFV) hat sich vorige Woche erst wieder per Videokonferenz mit Vereinsvertretern einen Überblick verschafft. „Noch ist die Lage stabil“, sagt Schultz, „die Austritte halten sich in Grenzen.“ Doch lange halten sie nicht mehr durch. „Wir verlieren einen ganzen Jahrgang“, sagt Schultz, „im Frühjahr, wenn es wieder wärmer wird, treten sonst viele Kinder ein.“ Doch ohne Angebot, keine Nachfrage. „Es ist extrem wichtig, dass wir wieder trainieren dürfen, wichtiger noch als der Spielbetrieb.“

Eine verlorene Generation?

Gerd Thomas ist 1. Vorsitzender des FC Internationale und auf einen Begriff gestoßen: „Generation Corona.“ Thomas selbst rechnet dazu Heranwachsende zwischen 14 und 24 Jahren, sieht sie weit stärker betroffen als die Kinder. „Jugendliche, die mit 16, 17 mit dem Sport aufhören, kommen nicht mehr wieder.“ Die Erfahrung hat er in all den Jahren als Klubchef der Schöneberger Fußballer gemacht und ausgerechnet bei der Vertretern dieser Generation eine wachsende Frustration ausgemacht.

Neulich erst wieder hat Thomas mit einem Studenten aus seinem Verein gesprochen, der kein Student mehr sein möchte, weil er kaum Kontakt zu Kommilitonen findet, was derzeit auch beim FC Internationale, bei jedem Sportklub nur schwer möglich ist. Selbst wenn die Mitglieder weiterhin die Treue halten, sagt der 1. Vorsitzende. „Bleibt die Frage, in welcher Verfassung sie wieder in ihre Mannschaften zurückkehren? Fünf Kilo zu viel auf den Rippen? Okay, die kriegt man wieder weg. Aber die gesunkene Frustrationstoleranz?“

Generation Corona, ein Begriff, der für Sorgen steht. „Nicht alle sind begründet“, sagt Thomas. Die Bilder der Party feiernden, Alkohol trinkenden, sich dicht drängenden Jugendlichen, wie sie im Sommer aus der Hasenheide in die Republik versandt wurden, diese Bilder jedenfalls decken sich nicht mit jenen Eindrücken, die er beim FC Internationale sammelt. Thomas sorgt sich eher darum, dass sich die Psyche dieser Generation nur schwer erholt vom Stillstand, von der Isolation.

Irgendwohin muss die angestaute Aggression hin, im Spiel kann sie sich leicht entladen. „Wie gehen wir damit um?“, fragt Thomas sich selbst, aber er hat das auch schon mit einigen seiner rund 60 Trainer diskutiert, die möglicherweise Konflikte lösen müssen. Dann, wenn es wieder losgeht. Wenn sie noch genug Trainer haben. Denn das ist das nächste Problem, das auf Berlins Sportvereine zukommt. Die Mehrzahl zumindest, die aufs Ehrenamt angewiesen ist.

Herausforderung für Ehrenamtler

Ehrenamtliche Übungsleiter stehen meist im Berufsleben, sehen sich im Job mit den Herausforderungen der Pandemie konfrontiert, vielleicht sogar mit Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit. „Die haben zum Teil ganz andere Probleme, als dass sie an ihren Verein denken würden“, sagt Thomas. „Viele werden sich nach dem Lockdown erst mal um die Arbeit kümmern müssen.“

Auch wenn noch nicht klar ist, wann das sein wird, sagt BFV-Präsident Schultz, „wir planen bereits für den Zeitpunkt, wenn es wieder richtig losgeht. Wir werden Anreize für ehrenamtliche Trainer setzen, denken darüber nach, wie wir diesen Bereich subventionieren können“. Dem Vereinsvorsitzenden Thomas schweben Modelle grundlegender Art vor. „Sozialarbeiter mit Fußballverstand“, sagt er. „Die müssen allerdings bezahlt werden.“

Der Verein Pfeffersport praktiziert dieses Modell bereits seit anderthalb Jahrzehnten. Rund 160 Trainer betreuten die 450 Gruppen in etlichen Sparten, von Basketball bis Parkour. Kinder haben rund 80 Prozent der vormals mehr als 4600 Mitglieder ausgemacht. Ein Schwerpunkt liegt auf Inklusion. Bewegung Integrale nennen sie das, Angebote für Kinder mit und ohne Handicap. Allerdings: „Etwa 500 Kinder sind ausgetreten“, sagt Geschäftsführer Jörg Zwirn. „Wir haben eine sehr lange Warteliste, mit der wir die Lücke leicht füllen könnten.“ Wenn nicht der Betrieb ruhen würde.

Einen Stopp aus vollem Lauf haben sie hingelegt, 2019 noch den Stern des Sports in Gold gewonnen, „den Oscar des Freizeit- und Breitensports“, sagt Zwirn. Dann kam Corona und der Stillstand. Auch für die 27 Kitas, in denen Pfeffersport aktiv ist. An 25 Schulen richtet der Verein AGs aus.

Alba Berlin als digitaler Vorreiter

Dafür gibt es Zuschüsse, doch zu 75 Prozent finanziert er sich über Mitgliedsbeiträge, finanziert damit auch die Übungsleiter. „Ökonomisch“, sagt Geschäftsführer Zwirn, „sind wir bisher mit einem blauen Auge davongekommen.“

Das gilt für alle Vereine, die sich auf den Rückhalt ihrer Mitglieder verlassen können. Für viele ist der kommende Sommer jedoch so etwas wie eine magische Marke. Wenn bis dahin nicht weitgehend Normalbetrieb herrsche, werde es schwierig, heißt es allenthalben. Gerd Thomas vom FC Internationale sagt das so ähnlich. Und Jörg Zwirn sucht nach einem Plan B.

„Wir wollen mit der Paul-Gerhardt-Kirche in Prenzlauer Berg kooperieren“, sagt der Geschäftsführer. Coronakonformes Kinderturnen im Sakralbau, ein kleiner Schritt, aber immerhin. „Außerdem suchen wir verstärkt nach geeigneten Freiflächen“, sagt Zwirn.

Über eine solche Fläche verfügt Alba Berlin auf dem Gelände des Jahn-Sportparks. Basketball an frischer Luft, populär und hilfreich in Zeiten, da Sporthallen gesperrt sind. „Wir nutzen sehr kreativ Freiräume“, sagt Henning Harnisch, der Vizepräsident des Vereins. Er beobachtet eine zweigeteilte Berliner Sportszene. Vereine, die sich schwertun, die Bindung zu ihren Mitgliedern zu halten. Aber auch Vereine, „die sich viel Mühe geben, die digital unterwegs sind“.

Alba war dabei so etwas wie ein Vorreiter gleich zu Beginn der Pandemie. Die Bewegungsangebote auf der Online-Plattform YouTube für Kitakinder und Schüler erreichten ein Millionenpublikum. „Sport macht Spaß“ heißt das Format jetzt, auch Senioren spricht es inzwischen an.

Die Reichweite ist zurückgegangen, vielleicht liegt es an den anderen Angeboten. Das Miteinander im Gegeneinander beim Mannschaftssport, sagt Harnisch, das Analoge, könne sowieso kein noch so pfiffiges digitales Angebot ersetzen.

Auf dem Fußballplatz in Mitte ist es Abend geworden. Ein Jugendlicher trainiert unermüdlich. Er hat bunte Hütchen ausgelegt, dribbelt drumherum, schießt aufs leere Tor, immer wieder. Bis es dämmert und er fast nichts mehr sieht.