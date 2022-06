Mit einem Schwarz-Weiß-Foto und traurigen Worten hat Mitfavorit Matteo Berrettini die Corona-Sorgen beim Rasen-Klassiker in Wimbledon deutlich verschärft. „Untröstlich“, schrieb der italienische Vorjahresfinalist und gab als zweiter prominenter Tennisprofi nach dem früheren US-Open-Champion Marin Cilic kurz vor seiner Auftaktpartie seine Absage wegen einer Infektion mit dem Virus bekannt. Angesichts stark steigender Zahlen an positiven Tests in England und keiner Einschränkungen für Spieler sowie Zuschauer rückt Corona nach der Absage des Turniers vor zwei Jahren wieder in den Fokus.

„Ich habe keine Worte, um zu beschreiben, wie extrem enttäuscht ich bin“, schrieb Berrettini am Dienstag. „Der Traum für dieses Jahr ist vorbei, aber ich werde stärker zurückkommen.“ Er habe seit ein paar Tagen Erkältungssymptome und am Morgen einen Test gemacht, der positiv ausfiel.

Berrettini stand im vergangenen Jahr im Finale von Wimbledon

Berrettini hatte 2021 das Endspiel gegen den Serben Novak Djokovic erreicht und war einer der Topfavoriten auf den Titelgewinn. Zuletzt hatte er nach einer Operation an der rechten Hand ein starkes Comeback gefeiert und die Wimbledon-Vorbereitungsturniere in Stuttgart und Queens gewonnen.

Vier Jahre vor Berrettini stand auch Cilic im Finale vom Wimbledon. Der 33-Jährige sagte am Montagabend wegen einer Coronavirus-Infektion seinen Start ab. „Ich fühle mich immer noch nicht gut und kann nicht mein Bestes geben“, schrieb er. Cilic hatte am Donnerstag noch mit dem topgesetzten Titelverteidiger Djokovic auf dem Centre-Court trainiert. Djokovic ist nach eigenen Angaben weiter ungeimpft. Spieler wie Zuschauer müssen im All England Lawn Tennis Club keinen Impfnachweis vorlegen oder negative Tests mehr nachweisen.

So herrscht auch im Bereich der Profis besonders an den ersten Turniertagen enges Gedränge. „Wenn es regnet, sind alle Spieler und alle Gäste im Restaurant und es gibt nicht viele Sitzmöglichkeiten“, berichtete Andrea Petkovic nach ihrem Erstrunden-Aus am Dienstag.

Andrea Petkovic ist für die Rückkehr der Maske in geschlossenen Räumen

Die 34-Jährige sprach sich auch angesichts eigener negativer Erfahrungen bei den French Open für die Rückkehr einer Maßnahme aus. „Wenn ich etwas zu sagen hätte, würde ich die Maske in geschlossenen Räumen wieder einführen“, sagte sie. Die Darmstädterin hatte sich rund einen Monat vor Wimbledon mit dem Coronavirus infiziert. Sie geht davon aus, dass sie sich in Paris angesteckt hat, wo es erstmals keine Maskenpflicht in der Kabine mehr gegeben habe. Sie habe an den ersten drei Tagen zunächst noch eine Maske getragen. „Dann haben mich die Menschen so blöd angeguckt, weil ich die Einzige war.“

Auch in Wimbledon drängen sich die bis zu 42.000 Zuschauer ohne Maske über die Anlage, Interviews mit den Profis werden in engen, fensterlosen Räumen geführt.