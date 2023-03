Corona: Weltmeister Samuelsson beendet Saison vorzeitig

Berlin -Massenstart-Weltmeister Sebastian Samuelsson beendet nach einer Corona-Infektion vorzeitig die Saison. Der Schwede verzichtet auf das Weltcupfinale der Biathleten in Oslo, wo von Donnerstag bis Sonntag noch drei Einzelrennen auf dem Programm stehen.

„Immer noch nicht ganz gesund, daher wird es für mich keine Wettbewerbe in Oslo geben. Heißt für mich, die Saison ist vorbei“, schrieb der 25-Jährige auf Instagram.

Samuelsson hatte bei der WM in Oberhof Gold im Massenstart und noch drei Bronzemedaillen gewonnen. Beim Weltcup in Nove Mesto infizierte er sich mit dem Virus und konnte deswegen in der Vorwoche nicht beim Heim-Weltcup in Östersund starten.

Der norwegische Weltcup-Gesamtsieger Johannes Thingnes Bö und sein Bruder Tarjei kehren nach überstandener Infektion hingegen zurück, auch sie hatten in Schweden gefehlt. „Glückwunsch @johannesbo zum Gesamtsieg, wirklich verdient!! Nächstes Jahr verspreche ich dir einen härteren Kampf“, schrieb Samuelsson.