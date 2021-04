Berlin-Pankow - „So eine Krise muss halt auch verwaltet werden“, sagt Christopher Krähnert. Der Geschäftsführer des Berliner Turn- und Sportclubs meint die Corona-Krise. Sie hat dem Mehrsparten-Sportverein BTSC seit dem Frühjahr 2020 einerseits eine Menge Stillstand verordnet. Auf der anderen Seite hat sie vielen Festangestellten und ehrenamtlich Engagierten auch eine gehörige Portion Extra-Schichten verursacht, neue Aufgaben, neue Anfragen, neue Herausforderungen. „Kurzarbeit zum Beispiel“, sagt Krähnert, „wer im organisierten Sport kannte sich vor Corona damit aus? Niemand.“

20 Prozent Mitgliederverlust beim BTSC

Während der zwischenzeitlichen Lockerungen, als Kinder die Sportarten, die an der frischen Luft stattfinden, noch draußen in Kleingruppen ausüben durften, standen auch die Trainer der Hallensportarten Schlange. Sie wollten hinaus auf die Sportanlagen, die in Berlin schon ohne Corona nur begrenzte Kapazitäten bieten. Alle machten Druck, viele Eltern, viele Kinder, viele Mitglieder reagierten ungeduldig, gereizt. Krähnert tat sich schwer, aber irgendwie musste er entscheiden: „Wen schubse ich weg?“ 600 Nutzungszeiten wurden neu vergeben. Für kurze Zeit. Bis der erneute Lockdown kam. Seither dürfen nur die Kadersportler und zuletzt auch Reha-Sportler weitertrainieren.

Mitte März veröffentlichte der Landessportbund die neuen Mitgliederzahlen. Erstmals seit 13 Jahren verzeichnen Berlins Sportvereine einen Rückgang, statt 695.193 Menschen im Januar 2020 waren ein Jahr später nur noch 662.076 in den Klubs organisiert. „Der Berliner Sport verliert knapp fünf Prozent seiner Mitglieder“, lautete die alarmierende Schlagzeile. Krähnert sagt, fünf Prozent höre sich für ihn gar nicht so tragisch an. „Wir sind, Stand 1. Januar 2021, einer der Vereine, die 20 Prozent ihrer Mitglieder verloren haben. Bei uns ist es so, dass es definitiv reinknallt.“

„BTSC, Sportfamilie an der Spree“, lautet der Slogan, mit dem der Verein aus Prenzlauer Berg wirbt. Er wurde im Februar 1963 in der DDR als Zusammenschluss des SC Rotation Berlin, des SC Einheit Berlin und des TSC Oberschöneweide gegründet. Krähnert ist seit 2011 festangestellter Geschäftsführer des Großsportvereins mit 22 Abteilungen. Aus den zuletzt knapp 5000 Mitgliedern sind durch die Corona-Pandemie gerade noch an die 4000 geworden. „Das übliche Kündigungsverhalten wurde bei uns nicht aufgefangen durch Neuaufnahmen“, sagt Krähnert. Der 41-Jährige ist Karateka, 5. Dan. Er war selbst Leistungssportler und stammt aus Dessau.

Foto: BTSC Christopher Krähnert ist seit 2011 festangestellter Geschäftsführer beim Großsportverein Berliner TSC.

Berlinweit verzeichnet der Turn- und Freizeitsportbund den höchsten Mitglieder-Rückgang, danach folgen der Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband, der Schwimm-Verband, der Judo-Verband, der Volleyball-Verband und der Box-Verband. In der Schwimm-Abteilung verzeichnet auch der BTSC die größten Verluste. Denn seit der Pandemie fehlt dem Verein das, was Krähnert „Andockmomente“ nennt: Es findet kein Seepferdchen-Projekt mehr statt, die Kooperationsprojekte mit den Kitas, die Schwimmhallen in den Vormittagsstunden nutzten, fallen aus. „Allein bei diesen Kitaprojekten bringen wir jährlich mehr als 600 Kindern das Schwimmen bei“, erläutert Krähnert. Beim Wasserspringen sieht es ähnlich aus.

Die Mitgliedererhebung des LSB bestätigt, dass der größte Rückgang der Mitgliedschaften, nämlich fast 29 Prozent, die Altersgruppe der Null- bis Sechsjährigen betrifft. Auch in der Altersgruppe zwischen sieben und 14 Jahren ist der Rückgang dramatisch. Beim BTSC ist zudem die Boxabteilung von überdurchschnittlich vielen Austritten betroffen. „Jede Sportart hat ihr Klientel“, sagt Krähnert. Er ist jedoch überzeugt: „Es wird einen Jo-Jo-Effekt geben.“ Gerade in Sportarten wie Boxen, Turnen, Eiskunstlaufen oder Schwimmen, wo es Wartelisten für Einsteiger gibt, „wären, wenn der Weg wieder Richtung Normalität führt, alle wieder da“.

Bislang hat der BTSC keine Förderung aus dem Rettungsschirm erhalten. Krähnert sagt, man habe als Verein sehr gut gewirtschaftet, allerdings habe sich „eine wahnsinnig negative Wand aufgetan in dem einen Jahr Corona-Pandemie unter der mehr oder weniger alle leiden“. Dennoch stünden noch immer alle Trainer, alle Ehrenamtler bereit, um dem öffentlichen Auftrag nachzukommen. „Es ist bewundernswert, wie die Ehrenamtlichen das alles bewältigen“, sagt Krähnert. Er findet es auch grandios, dass dem BTSC immer noch der Großteil der Mitglieder die Treue hält: „Unsere Solidargemeinschaft stand seit vielen Jahren nicht mehr so auf dem Prüfstand.“

Die Pandemie als Anstoß zur Konsolidierung des Sports

Natürlich haben sich viele Abteilungen auf die neue Lage eingestellt. Livetraining über digitale Plattformen wie Zoom wird beim BTSC organisiert, es gibt Trainingsvideos, die Angebote werden angenommen. „Ich werde als Verein zum YouTuber“, meint Krähnert. Er ist dabei, den Vernetzungsanspruch zu realisieren, die Trainer und Trainerinnen zu verzahnen, sodass Radsportler das Athletiktraining der Fußballer mitmachen können oder Gewichtheber am Online-Yoga teilnehmen.

Grundsätzlich, glaubt Krähnert, der in der Karate-Abteilung des BTSC auch als Trainer fungiert, werde Corona einen Anstoß zur Konsolidierung des Sports geben: „Kleinere Vereine werden in größeren Vereinen aufgehen, die bereits professionell aufgestellt sind, die eine hauptamtliche Geschäftsführung haben. Für einen persönlich haftenden Vorstand in einem mittelgroßen Verein ab 1000 Mitgliedern ist die Situation künftig nicht mehr zumutbar. Eine Verwaltung im Ehrenamt verursacht zu viele Kopfschmerzen, denn die Vorgaben sind einfach umfangreich. Er muss ja einer Arbeitgeber-Verantwortung übernehmen“, meint er. Während der Pandemie hat der BTSC etwa die komplette Wassergymnastik-Abteilung des BTV Olympia hinzugewonnen.

„Wir sind nicht der große weiße Hai, der sagt: Wir wollen alle auffressen“, betont Krähnert. Schließlich haben auch kleinere Vereine Tradition, sie werden mit Herzblut geführt. „Aber es geht darum, das Fegefeuer der Eitelkeiten zu überspringen“, meint der BTSC-Geschäftsführer: „Konsolidierung im Sport muss sein. Da kann die Pandemie eine bereinigende Wirkung haben. Wenn sich der Sport sortiert, geht er gestärkt aus der Krise heraus.“